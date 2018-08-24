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Göbeklitepe'de rahatlatan gelişme! Yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:50
Göbeklitepe'de rahatlatan gelişme! Yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre ilçede, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ören yeri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonunda alevler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

''SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YARINA KADAR DEVAM EDECEK''

Öte yandan ormanda bulunan bir kaplumbağa da ekiplerce kurtarılarak araca alındı.

Çalışmaları olay yerinde koordine eden Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Fadıl Topdağ, her ihtimale karşı soğutma çalışmalarının yarına kadar devam edeceğini belirtti.

Topdağ, soğutma işlemlerinin ardından yangının çıkış sebebi ve zarar gören ağaçlarla ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:50
  1. Haliliye
  2. Göbeklitepe
  3. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
  4. Orman İşletme Müdürlüğü
  5. Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Fadıl Topdağ

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