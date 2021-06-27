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Kültür - Sanat Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif
Kültür - Sanat

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif

Dünyada büyük yankı uyandıracak keşfi açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe yakınında 11 yeni tepenin daha keşfedildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 23:19:00 -
Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız." dedi.

Bakan Ersoy, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamındaki "Mezopotamya" markasının tanıtımı için geldiği Şanlıurfa'da, gazetecilere açıklamada bulundu.

Kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, Türkiye'nin turizm değerinin ve potansiyelinin daha iyi anlaşılabilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Türkiye Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Ajansını 2019 yılında kurduklarını hatırlatan Ersoy, "Ajansın asıl işi, Türkiye'nin tüm turizm değerlerini dünyaya tanıtmaktır. Ajans ile ana hedefimiz 2023 yılına kadar Türkiye'de turizmi 81 vilayetimize yaymak istiyoruz. Türkiye'nin her noktasında turizm potansiyeli var. Doğru bir tanıtım ile bu potansiyeli ortaya çıkarıp farkındalığını da sağlayarak yaymamız gerekiyor. " diye konuştu.

Çok bilinen bir yer haline gelecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin civarında birtakım önemli merkezleri daha keşfettiklerini aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Aslında artık Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız. Dünyanın bir çok üniversitesiyle, arkeoloji konusunda uzmanlaşmış kazı başkanlarıyla da iş birliği yaparak 12 tepeyi dünya lansmanı şeklinde sunacağız. Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Piramitleri diyebiliriz buna. Lansman yapıldıktan sonra çok fazla ses getirecek, Türkiye'nin eşi benzeri olmayan bir hazinesi olarak düşünüyoruz. Mezopotamya diye baktığınız zaman bu bölgenin kendine has bir kültürü var. Kendine has tescilli gastronomisi var. Birçok ürünü var. Bunu da eşsiz olan arkeolojik değeriyle birleştirdiğiniz zaman ortaya harika bir şey çıkıyor."

Bakan Ersoy, Türkiye Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Ajansının, bölgelerdeki kalkınma ajanslarıyla da koordineli çalıştığını vurgulayarak, tanıtım noktasında ülke genelindeki belediyelerle de iş birliği yaptıklarını anlattı.


mezopotamya, göbeklitepe, keşif

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