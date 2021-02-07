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Gündem Göbeklitepe'de bulunan monolit ile ilgili flaş gelişme
Gündem

Göbeklitepe'de bulunan monolit ile ilgili flaş gelişme

Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'de ortaya çıkan gizemli monolit ile ilgili özel bir ekip kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 17:33:00 -
Göbeklitepe'de bulunan monolit ile ilgili flaş gelişme

Göbeklitepe yakınlarındaki bir arazide bulunan monolitin kim tarafından hangi amaçla konulduğu araştırılıyor. Jandarma bünyesinde özel ekip kurulurken vatandaşların alana yaklaşması yasaklandı.

Şanlıurfa’da, kentin simgesi olan Göbeklitepe yakınlarındaki bir araziye yerleştirilen monolit benzeri metal blok, gizemini koruyor. Kentte heyecana yol açan monolitin kimler tarafından ne amaçla araziye yerleştirildiğinin tespitine yönelik İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu.

12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri’nin bulunduğu Örencik Mahallesi'nde yaşayan Fuat Demirdil, Cuma günü sabah saatlerinde buğday ekili tarlasına geldi. Ancak, çiftçi tarlasının uç noktasında 3 metre yüksekliğinde 50 santim genişliğinde bir metal blok görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından da inceleme yapıldı. İncelemede, kim tarafından konulduğu bilinmeyen monolitin üzerinde Göktürk alfabesi ile 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıldığı belirlendi.

24 saat nöbet

Daha önce ABD, Romanya ve çeşitli ülkelerde aniden ortaya çıkan ve yine aniden kaybolan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal blok, kentte de heyecana yol açtı. Monolit bulunduğu bilgisi üzerine yüzlerce kişinin bölgeye akın etmesi üzerine jandarma, alanda 24 saat nöbet tutmaya başladı.

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