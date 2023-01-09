Göbeklitepe geçen yıl 850 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Göbeklitepe kazılarının 1995 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde başlatıldığını ve çok önemli buluntuların gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Göbeklitepe’yi diğer anıtlardan ayıran en önemli unsurun 12 bin yıllık tarihi olduğunu ifade eden Uludağ, şöyle konuştu:

“Göbeklitepe kazıları devam etmektedir. 2022 yılı sonunda ziyaretçi sayılarını analiz ettiğimizde Göbeklitepe 850 bin kişiyi ağırlamış ve bu anlamda kendi rekorunu kırmıştır. Bundan sonra da yürütülen çalışmalarla ziyaretçi yoğunluğunun artacağını düşünüyoruz.”