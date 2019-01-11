Göbeklitepe 2019 Unesco Dünya tarih mirasları arasında!

Türkiye’nin en önemli kültürel miraslarından biri olan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, 2019 UNESCO Dünya Mirası Listesinde dikkat çeken bölgeler arasına girdi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, turizm ve seyahat acentelerinin 2019 yılı öncelikleri arasına girdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Bilir, dünyada "tarihin sıfır noktası" olarak kabul gören ve yaklaşık 6 ay önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Göbeklitepe'nin, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve sektörde hizmet veren kuruluşların desteği, Göbeklitepe'nin etkisiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerde bu yıl turizm hareketliliği beklediklerini vurgulayan Bilir, bölgedeki illerin bu hareketliliğe yönelik iyi hazırlanması gerektiğini söyledi.

Bilir, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya tarafından aralarında Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçilerinin Göbeklitepe'de ağırlandığını dile getirerek bu yıl benzer özel turlara daha fazla ağırlık vereceklerini belirtti.

Türkiye genelinde hizmet verdikleri 10 bin üye acenteyle Göbeklitepe'ye bu yıl ayrı bir vurgu yapacaklarına dikkati çeken Bilir, şöyle devam etti:

"TÜRSAB olarak bu yıl Göbeklitepe'yi ayrıca işleyeceğiz, önceliklerimiz arasına alacağız. GAP bölgemizde Şanlıurfa ilimiz önemli bir destinasyondu. Burada konaklama yapılmayan programlarda bir gece konaklamaya geçilecek. Bir gece olan konaklamalar ise iki geceye çıkarılacaktır. Şanlıurfa ayağında da burada önemli çalışmaların yapılması gerekiyor. İnsanların Göbeklitepe'ye gelmesi gitmesi, bu bölgelerde barınması, ihtiyaçlarının karşılanması için de kentte yerel yönetimler çalışma yapıyor. Gelecek nisan ve mayıs aylarında kentteki oteller dolu, demek ki daha fazla otele ve hizmete ihtiyaç var."

"Olmazsa olmaz" listesine eklendi

Bilir, TÜRSAB olarak yıllardır turizm denilince akla gelen "deniz, kum, güneş" algısının dışına çıkılması için özel gayret sarf ettiklerini anlattı.

Türkiye'nin turizmi 12 aya rahatlıkla yayabilecek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bilir, bu anlamda Şanlıurfa'nın tek başına güzel bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Kentin yılın 365 günü rahatlıkla ziyaret edilebileceğini aktaran Bilir, şöyle konuştu:

"Seyahat acentelerimizin, özellikle kültür turizmine yönelik çalışan firmalarımızın Göbeklitepe'yi 'olmazsa olmaz' listeleri arasına eklediğini görüyoruz. Göbeklitepe vurgusu özel bir tema olarak bu yıl turizm firmaları tarafından öne çıkarılacak. Gerek ülke tanıtımlarında gerek bizim tanıtımlarımızda, bölge bilgilendirmelerinde gerekse de fuarlarımızda özel bir vurgu olacak. Göbeklitepe artık ülkemiz için değil, dünya için çok önemli bir yer durumuna gelmiştir."

"Kıymeti yerinde anlaşılıyor"

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da bu yıl kentin Göbeklitepe ile özdeşleşeceğine inandığını söyledi.

Turizm ve seyahat acentelerinin Göbeklitepe vurgusunu yerinde ve isabetli bir karar olarak değerlendirdiğini vurgulayan Çoban, geçmiş yıllarda da sadece Göbeklitepe için kente gelen yerli ve yabancı turistlere rastladıklarına işaret etti.

Ören yerinin değerinin gezilip görülerek anlaşılabileceğine dikkati çeken Çoban, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe sayesinde diğer ören yerleri Harran ve Balıklıgöl de çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacaktır. Göbeklitepe'nin tek başına büyüleyici bir çekim gücü var. Göbeklitepe yerinde görülerek kıymeti ve değeri anlaşılabilecek dünyaca tescillenmiş bir ören yeridir. Tarihe meraklı turistlerin bizzat yerinde görmesi gerekiyor. Arkeoloji ve kültür turlarının vazgeçilmez adreslerinden birisi olmayı başardığı için biz de mutluyuz."