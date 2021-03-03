Göbek bölgesini inceltmek için bu 3 yiyeceğinizi değiştirin

Vücudun bazı bölgelerindeki aşırı yağlanmalar kilo vermeyi zorlaştırabilir. İnatçı yağların göbek ve kalça bölgelerine ve çevresine yayılması beslenmede değişikliğe gidilmesi gerektiği uyarısıdır. Peki, göbek yağlarından en kolay nasıl kurtulunur? İşte uzmanların konuya ilişkin tavsiyeleri…

Göbek yağı nasıl kolay şekilde yakılır?

Kilo kaybı birçok kişinin zihnindedir, ancak bunu başarmak her zaman kolay değildir. Kötü beslenme, egzersiz eksikliği ve stres dahil olmak üzere insanların karın yağlanmasının birçok nedeni vardır. Beslenmeyi iyileştirmek, aktiviteyi artırmak, stresi azaltmak ve diğer yaşam tarzı değişiklikleri yapmak, insanların istenmeyen karın yağlarını kaybetmesine yardımcı olabilir. Göbek yağı, karın çevresindeki yağ anlamına gelir. Uzmanlar, diyet planınıza daha fazla lif eklemek için ipuçlarını paylaştılar. Peki, beslenme listesinde nasıl lifli yiyecek artırılır?

Sağlıklı bir diyet planı izleyerek ve düzenli egzersiz yaparak kilo verme hedeflerine ulaşılabilir. Uzmanlar, lifi artırmak ve göbek yağını yakmaya yardımcı olmak için sağlıklı diyet gıda takaslarını paylaştı.

Uzmanlara göre, lif içeriği yüksek yiyecekler yemek, zayıflayanların sağlıklı bir kiloya ulaşmasına yardımcı olabilir.

Göbek yağı son derece sağlıksızdır. Göbek çevresinde yağlanma, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve diğer sağlık koşulları riskini artırıyor. Göbek yağı ile ilgili bilinen araştırmalarda, daha yüksek lif alımının daha düşük göbek yağı riskiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, çözünür lif içeriği yüksek yiyecekler yemenin kilo verme sonuçlarını hızlandırmaya ve göbek yağını yakmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Lif zayıflamak için önemli olsa da, birçok insan yeterince yemiyor olabilir. Lifin sağlığa yararlı olduğu bilindiği halde onu bir diyet planına en iyi şekilde nasıl dahil edileceğini bilmek zordur.

Pirinci kinoa ile değiştirin

Üç kat daha fazla lif elde etmek için pirinci kinoa ile değiştirin. Kinoa, beyaz pirince kıyasla sera gazı emisyonlarını yaklaşık yüzde 50 azaltırken ve su kullanımını yüzde 90'a varan oranda azaltan bir magnezyum ve folat kaynağıdır.

Sığır etini mercimekle değiştirin

Sığır etini vejeteryan bir seçenekle değiştirmek, diyette lif artışı sağlayabilir.

Uzmanlar, mercimeğin kıyma etinden yaklaşık yüzde 80 daha az sera gazı yayarken, 10 kat daha fazla lif ve doymuş yağ elde edildiğini ifade ediyor.

Patatesleri tatlı patateslerle değiştirin

Patates yerine, diğer patates çeşitlerinden üç kat daha fazla C vitamini ve kalsiyum elde etmek için tatlı patatesi tercih edin.

Tüm bunların yanında elbette zayıflamaya çalışırken sağlıklı bir diyet ve egzersiz planı takip etmek önemlidir. Hareket sindirim sisteminin en önemli unsurudur.