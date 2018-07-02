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Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?

Göbek bağı bakımında dikkat edilmesi gerekenleri sizler için araştırdık...

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:22
Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?

Göbek bağı doğduktan sonraki ilk iki haftada kendiliğinden düşer ve o bölgede sinir olmadığı için bebeğin canı acımaz.

Bebeklerde göbek bağı temizliği çok önemlidir. Anne karnında beslenmeyi sağlayan bu bağ kesildiği zaman önce mavi ve beyazımsı bir renktedir. Daha sonra ise siyahlaşır. Bu bağın pis ve ıslak bırakılmaması önemlidir.

Göbek bağının çabuk düşmesi için birki, krem gibi ürünlerden uzak durmalısınız. Bu bağ olması gerekenden önce düşerse enfeksiyon veya kanama yaşanabilir. Geç düşerse de anatomik bozukluk veya immünolojik bozukluk yaşanabilir.

Göbek bağı tam dipten düşmeyip bir parçası kalırsa bu duruma granülom denir. Granülom bazen kendiliğinden birkaç güne düşer, fakat akıntı oluşturup enfeksiyona da neden olabilir. Bebeğinizin çamaşırında akıntı görürseniz doktora gitmelisiniz.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:22
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