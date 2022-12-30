Göbek attıracak gelişme! İstanbul’da doğalgaz indirimi açıklandı! O 8 il sırada

İstanbul’da konutlarda kullanılan doğalgaz için yüzde 12’ye varan oranda indirim yapıldığını hatırlatan Bülent Aydemir, 8 ilin de sırada olduğunu belirtti. Habertürk'teki yazısında, "BOTAŞ’ın da 20 lira 50 kuruş olan bir metreküp doğalgaz fiyatını 18 TL’ye düşüreceği belirtiliyor" ifadelerini kullanan Aydemir, şunları kaydetti:

"İstanbul’da konutlarda kullanılan doğalgaz için yüzde 12’ye varan oranda indirim yapıldı.

EPDK yetkilileri ile Türkiye genelinde yapılacak indirimi, sanayi doğalgazına yapılması düşünülen indirimi ve elektrikteki indirimi sordum. Yetkililer, indirimlerin bir metodolojiye ve yatırım-maliyet hesabına dayandığını belirterek, 7-8 ilde de çalışmanın devam ettiğini, kısa süre içinde bunların da açıklanacağını söyledi.

İstanbul’da doğalgaz dağıtımı için yapılan yatırım maliyetinin düştüğü için bu indirimin yapıldığını belirten yetkililer, diğer illerde de buna göre kararlar alınacağını ancak indirim oranının değişebileceğini ifade ettiler. EPDK, sanayide kullanılan elektriğe de yüzde 10-15 civarında bir indirim kararı aldı. Bu karar da yarın açıklanacak.

Sanayide kullanılan doğalgazla ilgili kararı ise BOTAŞ açıklayacağı için şu aşamada EPDK’nın bir kararı bulunmuyor. BOTAŞ’ın da 20 lira 50 kuruş olan bir metreküp doğalgaz fiyatını 18 TL’ye düşüreceği belirtiliyor. Bu müjde de yakında verilecek."