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“Göbeğini Kaşıyan Adam” krize formülü buldu: Yatırımları durdur, Suriyelileri gönder!

Kemalist yobazların “Sözcü”sünün “Göbeğini Kaşıyan Adam”ı Bekir Coşkun, Kanal İstanbul projesinin saçma olduğunu ve projeye son verilmezse, aynı zamanda Suriyeliler ülkelerine geri döndürülmezse “ekonomik kriz”in bitmeyeceğini söyledi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:40
“Göbeğini Kaşıyan Adam” krize formülü buldu: Yatırımları durdur, Suriyelileri gönder!

 yeniakit.com.tr  Sözcü yazarı Bekir Coşkun, bugün kaleme aldığı “Onların varsa, bizim de şeyimiz var” başlıklı yazısında, Türkiye’nin “çılgın projesi” Kanal İstanbul’a karşı çıktı. Aynı zamanda, her zamanki gibi Suriyelilere karşı bir dil kullanan Coşkun, ülkelerine geri döndürülmedikleri müddetçe “ekonomik krizin” bitmeyeceğini söyledi.

“DÜŞEBİLİR, ÇIKABİLİR...”

Dolar 6 TL’nin altına düşünce Coşkun, ağız değiştirerek doların çıkabildiği gibi düşebileceğini ifade etti.

İşte Coşkun’un yazısının ilgili bölümleri:

Düşebilir, çıkabilir…

Ama krizler bitmeyecek…

Çünkü:

KANAL İSTANBUL, SURİYELİLER...

Güvenilir hukuk devleti olmadan… Damatla, şoförüyle, iki dudağıyla devleti yönetmekten vazgeçmeden… Kin, nefret, baskı ve korku bitmeden… Kanal gibi saçma sapan yatırımlara son vermeden… Suriyelileri ülkelerine göndermeden… Talan ve yağmayı durdurmadan… Cumhuriyeti tekmelemekten vazgeçip çağdaş bir ülke olmadan…

Ekonomik krizler bitmez…

Şeyimiz de olmaz…

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 12:40
  1. Kanal İstanbul
  2. Bekir Coşkun
  3. Suriyeliler

YORUM YAZ

  • dedirdedir37 dk önce
    @Turgutyorumcuya, demeki sen anliyorsun O sey hem sana ve Hemde bütün AKP´lilere
  • yakup erdoğanyakup erdoğan38 dk önce
    adam acık acık bn gavur un menfaatini düşünüyorumdemiş daha ne desin
  • KayamanKayaman38 dk önce
    Güvenilir hukuk devleti olmadan…(dunyanin en guvenilir ulkesi oldugundan milyonlarca turist geliyor) Damatla, şoförüyle, iki dudağıyla devleti yönetmekten vazgeçmeden…En guvenilir kisi aile icinden oldugundan bu yolla yollar daha kisalir) Kin, nefret, baskı ve korku bitmeden…(hirsiza rusvetciye dolandiriciya kin besleyen devlet adamlari eksilince devlet batar) Kanal gibi saçma sapan yatırımlara son vermeden…( Kanal Istanbuldan gececek her gemi icin alinacak ucret ile 5 yilda iki tane daha yapilir) Suriyelileri ülkelerine göndermeden…( Komsusu ackan yatan bizden degildir sozunden hareketle Yardim edenin kesesi devamli artar) Talan ve yağmayı durdurmadan…( Talan edenlerin elinden alipasil sahiplerine verince yagmalar ortadan kalkar) Cumhuriyeti tekmelemekten vazgeçip çağdaş bir ülke olmadan…(cumhuriyet kuruldugundan beri hep yabanci devletlerin istegi dogrultusunda hareket edildi, Eger sebebi buysa istemiyoruz.)Ekonomik krizler bitmez…(Kirize alkis tutanlar oldukca olmaz tabi)Şeyimiz de olmaz…” ( Cok seyimiz Varda gormeyen doymayan salaklar var)
  • Yunus16Yunus1629 dk önce
    BÖYLE Y.VŞ.K LARI HABER YAPIP TA MİLLİ VATANSEVER İNSANLARIN TANSİYONUNU YÜKSELTMEYİN. BCOŞ UN DEVLETİMİZE VATANIMIZA BUGÜNE KADAR NASIL BİR HİZMETİ OLMUŞ?
  • turgutturgut51 dk önce
    O ŞEY sana ...
  • vatandassvatandass40 dk önce
    Senin kıt aklın senin olsun..!Kılavuzu karga olanın burnu ****** çıkmazmış..Aman, senin aklın sana kalsın..Sen git köşen de eşin..
  • FERİT ÖZÇAMFERİT ÖZÇAM24 dk önce
    sen bu ülkeden defol git yıllardan beri faşist kafadan kurtulamadın. bırde akıl veriyorsun sanki varmış gibi senin yazılarını kim okuyor anlayamadım bidon kafalıyımda
  • samsunlusamsunlu23 dk önce
    kuru ekmek yiyecez sizin gibi şrfszlere memleketi teslim etmicez şey reisin her daim yanında olacaz dış iç hain güçlere teslim olmucaz onurumuzla yaşıcaz eski türkiye yok artık bunu bilin ve o odun kafanıza sokun
  • abidin kayaabidin kaya19 dk önce
    SURİYELİLERİ GÖNDERSİNLER .misafirliğin kısası makbuldür.
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