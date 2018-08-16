“Göbeğini Kaşıyan Adam” krize formülü buldu: Yatırımları durdur, Suriyelileri gönder!

yeniakit.com.tr Sözcü yazarı Bekir Coşkun, bugün kaleme aldığı “Onların varsa, bizim de şeyimiz var” başlıklı yazısında, Türkiye’nin “çılgın projesi” Kanal İstanbul’a karşı çıktı. Aynı zamanda, her zamanki gibi Suriyelilere karşı bir dil kullanan Coşkun, ülkelerine geri döndürülmedikleri müddetçe “ekonomik krizin” bitmeyeceğini söyledi.

“DÜŞEBİLİR, ÇIKABİLİR...”

Dolar 6 TL’nin altına düşünce Coşkun, ağız değiştirerek doların çıkabildiği gibi düşebileceğini ifade etti.

İşte Coşkun’un yazısının ilgili bölümleri:

“Düşebilir, çıkabilir…

Ama krizler bitmeyecek…

Çünkü:

KANAL İSTANBUL, SURİYELİLER...

Güvenilir hukuk devleti olmadan… Damatla, şoförüyle, iki dudağıyla devleti yönetmekten vazgeçmeden… Kin, nefret, baskı ve korku bitmeden… Kanal gibi saçma sapan yatırımlara son vermeden… Suriyelileri ülkelerine göndermeden… Talan ve yağmayı durdurmadan… Cumhuriyeti tekmelemekten vazgeçip çağdaş bir ülke olmadan…

Ekonomik krizler bitmez…

Şeyimiz de olmaz…”