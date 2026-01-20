  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, ABD'nin taleplerine rağmen Refah Sınır Kapısı'nı açmayı reddetti Danışıklı döğüş Kan emicilere şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var Yine asansör kazası! Yaşlı kadın hayatını kaybetti 20 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 20 Ocak 2000: Timurtaş Uçar'ın vefatı (Vaiz, Müftü) Ticaret savaşı altını alevlendirdi! Türkiye’de deniz üstü rüzgar enerjisi dönemi başlayacak! Kış aylarında soğuk değil, kapalı alanlar hasta ediyor! Suriye ordusu Haseke kapılarına dayandı: Şara’dan terör örgütüne "Ya teslim ol ya yok ol" resti! Uzun vadeli Trump'ın gizli iklim politikaları, Grönland adımı sonrası ABD için en büyük risk: İlgili iddia
Aktüel Go Türkiye imzalı mini diziler 959,8 milyon izlenmeye ulaştı
Aktüel

Go Türkiye imzalı mini diziler 959,8 milyon izlenmeye ulaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Go Türkiye imzalı mini diziler 959,8 milyon izlenmeye ulaştı

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Eda Ece ve Caner Cindoruk, Türkiye’yi 959,8 milyon izleyiciyle buluşturdu.

Türkiye, dijital hikaye anlatımını merkeze alan tanıtım stratejisiyle uluslararası alanda dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Go Türkiye markası altında hayata geçirdiği sinematografik mini diziler, küresel ölçekte milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türkiye’nin dijital tanıtım gücünü gözler önüne serdi.
Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı “An Istanbul Story” ile Eda Ece ve Caner Cindoruk’un rol aldığı “Hidden Lover”, reklam kampanyalarıyla birlikte toplam 1,67 milyar gösterim, fragman ve bölümleriyle ise 959,8 milyon izlenme elde etti. Elde edilen bu sonuçlar, mini dizilerin destinasyon tanıtımında ne denli etkili bir iletişim aracı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

“AN ISTANBUL STORY” BAŞROLÜ ALDI

Tamamı İstanbul’da çekilen ve şehrin estetik ruhunu modern bir anlatımla buluşturan “An Istanbul Story”, 11 Aralık 2025’te dijital platformlarda yayımlanmasının ardından kısa sürede küresel ölçekte yüksek etkileşim sağladı. Yapım, reklam çalışmalarıyla 982,7 milyon gösterim, fragman ve bölümleriyle birlikte toplam 578 milyon izlenmeye ulaştı.
Fragmanı 56 milyon, bölümleri ise 522 milyon izlenme elde eden mini dizi; YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Douyin, Vkontakte, Yandex, OK.ru ve Mail.ru başta olmak üzere çok sayıda dijital platformda izleyiciyle buluştu. İstanbul’un kültürel mirasını, tarihini ve şehir kimliğini evrensel bir görsel dille anlatan yapım, Türkiye’nin dijital tanıtım gücüne önemli katkı sundu.

ANTALYA’NIN HİKAYESİ “HIDDEN LOVER” MİLYONLARA ULAŞTI

Antalya’da çekilen romantik komedi türündeki “Hidden Lover”, 29 Kasım 2025’te YouTube’da yayımlandı. Antalya’nın doğal güzelliklerini ve şehir enerjisini romantik bir hikayeyle buluşturan yapım, reklam çalışmalarıyla 692 milyon gösterim, fragman ve bölümleriyle birlikte toplam 381,6 milyon izlenme elde etti.
Fragmanı 55 milyon, bölümleri ise 326,6 milyon izlenmeye ulaşan mini dizi; YouTube, TikTok ve Vkontakte gibi platformlar üzerinden geniş bir izleyici kitlesine erişerek Antalya’nın doğal ve kültürel değerlerini dünya çapında görünür kıldı.

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL HİKAYESİ DÜNYA SAHNESİNDE

Go Türkiye’nin, TGA koordinasyonunda yürüttüğü mini dizi projeleri; destinasyon tanıtımını klasik kalıpların ötesine taşıyarak şehirlerin hikayesini, ruhunu ve yaşam estetiğini odağına alan yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Sinematografik anlatım diliyle hazırlanan bu yapımlar, Türkiye’nin dijital platformlarda küresel ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir etki yaratmasını sağlıyor.

Dizi ve filmlerin zararlı etkileri üzerine Vejdin Çelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu!
Dizi ve filmlerin zararlı etkileri üzerine Vejdin Çelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu!

Aktüel

Dizi ve filmlerin zararlı etkileri üzerine Vejdin Çelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu!

Transferde sürpriz perde arkası! Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etti
Transferde sürpriz perde arkası! Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etti

Spor

Transferde sürpriz perde arkası! Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etti

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Doğu Perinçek
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Doğu Perinçek

Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Doğu Perinçek

Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi
Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi

Gündem

Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi

'Televizyonda adeta pavyon dizileri oynuyor!'
'Televizyonda adeta pavyon dizileri oynuyor!'

Medya

'Televizyonda adeta pavyon dizileri oynuyor!'

5’i CHP’li 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özgür ve Mahir de var
5’i CHP’li 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özgür ve Mahir de var

Siyaset

5’i CHP’li 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özgür ve Mahir de var

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23