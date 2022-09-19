Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Gnocchi nasıl pişirilir? Gnocchi (Makarna) patates tadının hissedildiği içi boş bir mantı

Gnocchi hangi ülkeye ait?

Gnocchi (“niyokki” diye okunuyor) patates, un ve yumurta ile hazırlanan bir İtalyan yemeği. Un yerine ince irmik, pirinç unu ya da kurutulup un haline getirilmiş ekmekle yapılabiliyor. Eğer içine muskat ya da parmesan eklemezseniz biraz tatsız oluyor.

Gnocchi nedir?

Gnocchi, diğer adıyla Niyokki, İtalyan mutfağı lezzetlerinden biridir. Ana malzemesi patates, buğday ve irmik olan bu enfes yemek, küçük hamur şeklindeki patateslerden oluşur. Birçok sos ile servis edilebilir.

Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır?

GNOCCHI MALZEMELERİ NELER?

Gnocchi sosu tarifi için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 adet soğan

4-5 adet orta boy domates

1 çay kaşığı karabiber

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı kekik

Tuz

2 adet yeşil biber

Hamuru için;

4 adet orta boy patates

1 adet yumurta

2 su bardağı un

Tuz

GNOCCHI NASIL YAPILIR?

İlk olarak yemeğe patatesleri haşlayarak başlamalısınız. Sıcakken ezdiğiniz patatesleri soğumaya bırakın. Sos için, soğanları ve biberleri incecik doğrayarak kavurun. Salça ve sarımsak ekleyip kavurmaya devam edin. Domatesleri ilave ettikten sonra bir miktar daha kavurun ve baharatları ekleyin. Patates hamuru için 1 yumurtayı ve tuzu ezmiş olduğunuz patateslere ilave edin. Yavaş yavaş un ekledikten sonra uzun şeritler haline getirin. Bir cm aralıklarla kestiğiniz hamuru çatal yardımıyla ikiye katlayın. Kaynayan suya tuz koyun ve Gnocchileri suya atın.

Gnocchi Tarifinin Püf Noktası

Patatesleri kabuklarını soymadan haşlamaya ve özlü patatesler kullanmaya dikkat edin. Sıcağı sıcağına kabuklarını soyup püre haline getirdiğiniz patatesleri bir parça havalandırıp kuruttuktan sonra hamur yapımına başlayın. Gnocchi hamurlarını kaynar suda, kapağı açık tencerede haşlayın. Suyun üzerine çıkan gnocchi hamurları haşlanmış demektir.

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Gnocchi (niyokki) diğer tarif...

Gnocchi Tarifi İçin Malzemeler

Makarna hamuru için: 5 adet orta boy patates (toplamda yaklaşık 1 kg.)

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

1 su bardağı semolina (irmik unu)

1 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/5 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

Domates sosu için: 5 adet orta boy domates

1 adet büyük boy kuru soğan

1 adet küçük boy havuç

3 yaprak fesleğen

1 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 dal ada çayı

6 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş tulum peyniri

Gnocchi Tarifi Nasıl Yapılır?

Bol suda yıkadığınız kabuklu patatesleri üzerlerini geçecek kadar su ilavesiyle orta ateşte yumuşayana kadar haşlayın. Kabuğunu soyup püre haline getirdiğiniz patateslere; yumurta, toz parmesan peyniri, irmik unu, tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve rendelenmiş muskat cevizi ekleyin. Tüm malzemeyi yoğurarak poğaça hamuru yumuşaklığında bir hamur elde edin. Mutfak tezgahını hafifçe unlayın. Hazırladığımız hamuru yarım cm. kalınlığında açtıktan sonra ince şeritler halinde kesin. Hazırladığınız şeritlerden küp şeklinde dilimler çıkartın. Çok büyük olmamalarına dikkat edin. Hafif bir şekilde unlayıp çatalın arka yüzeyinde döndürerek şekil verin. sonra temiz bir bez serilmiş tepsi üzerine birbirine yapışmayacak şekilde dizin. Domates sosu hazırlamak için; kabuğunu soyduğunuz domates, havuç ve kuru soğanı küçük parçalar halinde doğrayın. Fesleğen yaprakları, tuz, taze çekilmiş tane karabiber kattığınız domates sosunu mutfak robotunda püre haline gelene kadar çektirin. Zeytinyağını bir sos tavasında kızdırın. Ada çayını katıp aromasını yağa verdikten sonra alın. Hazırladığınız püre domates sos karışımını, kısık ateşte koyu bir kıvam alana kadar kaynatın. Patates hamurundan hazırladığınız mantıları, derin bir tencerede bulunan kaynar suda bir kaç partide tek tek atın. 6-8 dakika kadar haşlayın. Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış patates makarnalarını, kaynamakta olan sos tenceresine alın. Sosuyla özleşen gnocchileri servis tabaklarına paylaştırın. Rendelenmiş tulum peyniri ilavesiyle bekletmeden servis edin. Gnocchiler suyun üstüne çıktıysa pişmiş demektir. Tabağa alınan Gnocchileri domates sosu ile birleştirin. Afiyet olsun!

Gnocchi yanına ne gider?

roka ve benzeri yeşillik üzerine dizmenizi önerilir. Gnocchi üstüne de sos ve yanına da eski kaşar tabi ki.

Kremalı Mantarlı (Gnocchi Di Patate) Tarifi Nasıl Yapılır?

Patatesleri haşlayıp, soyun. Hamuru küçük bezelere bölüp, bezeleri rulo yapın. Her bir gnocchinin üzerine çatalla biraz bastırın. Daha sonra tereyağ ve doğradığınız mantarları da ekleyerek pişirin. Bir diş sarımsağı iyice kıyıp baharatlar ile ekleyin.