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GNÇYTNK ile dijital dünyaya yön verecek gençler aranıyor

Turkcell’in, yetenekli ve başarılı gençler için hayata geçirdiği GNÇYTNK programında, dördüncü dönem başvuruları başladı

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:56
GNÇYTNK ile dijital dünyaya yön verecek gençler aranıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in, geleceğin dijital dünyasını şekillendirecek yeni nesil yetenekleri hedefleyen GNÇYTNK programının yeni dönemi için başvurular başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin genç nüfus potansiyelini Turkcell aracılığıyla dijital dünyaya taşıyan GNÇYTNK programı, yetenekli ve başarılı gençler için kaçırılmayacak bir kariyer fırsatı sunuyor. Dördüncü dönem başvuruları 18 Şubat’a kadar Turkcell web adresinden, Instagram hesabı trkcllgncytnk, BiP Chatbot kanalı GNÇYTNK BiP servisi ile kariyer.net ve Linkedin ilanlarından yapılabilecek.

Program kapsamında mobil platformların yanı sıra oyunlaştırma ve video mülakat gibi yöntemlerle başvuru, seçme ve işe alım süreçleri gerçekleştiriliyor. Genç yetenekler, başvuru ve seçme süreçlerinin ardından Eylül 2019'da işe başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli uygulamalarla teknoloji ihracına başlayarak Türkiye’ye değer kattıklarını belirterek, "Turkcell’in bugün geldiği noktadaki en büyük başarı ve pay çalışanlarımıza ait. Bu bilinçten hareketle gençlerimize yani geleceğimize yatırım hedefimizden asla vazgeçmiyoruz.

Yeni dünyada dijital dünyaya doğan gençlerimizin sahip olduğu perspektif bizim için son derece kıymetli. Bu program sayesinde şirketimiz bir yandan gençlerin sahip olduğu vizyondan faydalanırken gençlerimiz de hayalini kurdukları iş ortamına kavuşmuş oluyor. Bugüne kadar yüzlerce gencimizi istihdam ettiğimiz GNÇYTNK ile ülkemizin genç istihdamına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 09:56
  1. GNÇYTNK
  2. Turkcell

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