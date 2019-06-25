Gmail’da nasıl oturum açılır? Android, iPhone gmail yükleme

Dünyanın her yerinde en çok kullanılan e-posta uzantılarından biri olan Gmail hesabı bulunan oturumlarına en kolay şekilde nasıl erişeceklerini merak ediyor. Gmail oturumu nasıl açılır? Ücretsiz e posta ve dosya gönderimi imkanı sunan Gmail'de oturum açmak için haberimizin içerisindeki linkten yararlanabilirsiniz. İşte masaüstü ve cep telefonunda (Android, iPhone) Gmail oturum açma hakkında ayrıntılar…

Android telefona Gmail nasıl yüklenir?

Gmail uygulamasına bir hesap eklediğinizde, bu hesabı kullanarak uygulamada oturum açabilirsiniz. Ayrıca, uygulamaya birden fazla hesap da ekleyebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

– Android telefon veya tabletinizde Gmail uygulamasını açın.

– Sol üstteki Menü simgesine dokunun.

– Kullanıcı adınızın sağındaki Aşağı ok simgesine dokunun.

– Hesap ekle’ye dokunun.

– Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin.

– Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayın.

– Hesabınız eklendikten sonra, Gmail uygulamasını her açtığınızda Gmail’de oturum açmış olursunuz.

iPhone ve iPad'a Gmail nasıl yüklenir?

Gmail uygulamasına bir hesap eklediğinizde, bu hesabı kullanarak uygulamada oturum açabilirsiniz. Ayrıca, birden fazla hesap da ekleyebileceğiniz için, isterseniz başka bir Gmail hesabında da oturum açabilirsiniz.

– iPhone veya iPad’inizde Gmail uygulamasını açın.

– Sol üstteki Menü simgesine dokunun.

– Hesap adresinize dokunun.

– Hesapları yönet

– Hesap ekle’ye dokunun.

– Gmail kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

– Hesabınız eklendikten sonra, Gmail uygulamasını her açtığınızda Gmail’de oturum açmış olursunuz.

Gmail'de otıurum nasıl açılır?

Gmail'de oturum açma sayfası linkini ve nasıl oturum açacağınızı merak ediyorsanız;

– https://mail.google.com linkine tıklayın

– Sağ üst kısımdan Oturum Açın seçeneğine tıklayın

– Kullanıcı adı ve şifrenizle Gmail'e giriş yapın.

– Gmail Gelen kutusu ile açılacak.