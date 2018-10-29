Gmail son 2.5 yılda yüzde 50 yükseldi

Google, e-posta servisi Gmail’in aktif kullanıcı sayısının 1.5 milyarı geçtiğini duyurdu. Gmail’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “1.5 milyar kullanıcı…. Teşekkür ederiz” denildi.

Google’ın 2004 yılında kullanıma açtığı Gmail, 2012 yılında 500 milyonluk kullanıcı sayısına erişmiş ve 2016 yılının şubat ayında 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Buna göre dünya genelinde Gmail’i kullananların sayısı son 2.5 yılda 500 milyon arttı. Diğer bir deyişle Google’ın e-posta servisi Şubat 2016’dan bu yana yüzde 50’lik büyüme rakamını yakaladı.

1.5 MİLYARA NASIL GELDİ?

2004 yılında açılan Gmail’in 500 milyon kişiye ulaşması 8 yılı alırken, ikinci 500 milyon kullanıcı 4 yılda, üçüncü 500 milyon kullanıcı ise 2.5 yıllık dönemde gerçekleşmiş oldu. Böylece platformun toplam kullanıcısı sayısı 1.5 milyara ulaştı.

Google’ın arama motorundan sonra en çok kullanılan servisi olan Gmail’in tasarımı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde yenilenmişti. Bu yeni tasarımla birlikte Google’ın, Takvim, Keep (notlar), Görevler gibi servislerine Gmail’in arayüzünden doğrudan erişim imkanı getirilmişti.