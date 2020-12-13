Gmail kullanıcılarını sevindirecek özellik

ABD merkezli teknoloji devi Google, popüler e-posta servisi Gmail için yeni bir özellik duyurdu. Kullanıcıların işini büyük oranda kolaylaştıracak özellik, Microsoft Office dosyalarının herhangi bir indirme işlemi gerekmeden Gmail üzerinden düzenlenebilmesini sağlayacak. Üstelik bu işlem sonrasında Word dosyasının formatında da herhangi bir değişiklik olmayacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kendi uygulamalarını kullanan milyonlarca kullanıcının diğer araçları da kullanma gereksinimi duyduğu belirtildi. Ayrıca artık Word dokümanlarının Gmail'e eklendikten sonra da düzenlenebileceği ve bu özelliğin kısa bir süre içerisinde kullanıcılara sunulacağı ifade edildi.