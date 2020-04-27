GM temettü ve hisse geri alım programını askıya aldı

WASHINGTON (AA) - ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), nakit tasarrufu yapmak için temettü ve hisse senedi geri alım programını askıya aldığını duyurdu.



GM'den yapılan açıklamada, şirket 3 yıllık döner kredi anlaşması kapsamında, likidite pozisyonunu daha da güçlendirmek için Nisan 2022'ye kadar 3,6 milyar dolarlık genişleme yaptığını bildirdi.



Bu genişlemenin Nisan 2021'e kadar 2 milyar dolarlık 364 günlük döner kredi anlaşmasının tamamlayıcısı olduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin 3 aylık nakit temettüsü ile hisse geri alım programını askıya aldığı ve kısa vadeli mevcut nakdi korumak için önemli tasarruf tedbirleri aldığı ifade edildi.