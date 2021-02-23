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Kadın - Aile Glutensiz poğaça nasıl yapılır? Glutensiz poğaça tarifi
Kadın - Aile

Glutensiz poğaça nasıl yapılır? Glutensiz poğaça tarifi

Buğdayın içerisinde bulunan bir protein grubu olan glutenden diyet yapanlar uzak duruyorlar. Poğaça yapılırken genelde gluten kullanılır. Fakat diyet yapanlar glutenden kaçındığı için poğaça yiyemiyorlar. Fakat evde glutensiz poğaça yaparak tüketebilirler. Peki glutensiz poğaça nasıl yapılır? İşte glutensiz poğaça tarifi…

Yeniakit Publisher
2021-02-23 15:43:00 -
Glutensiz poğaça nasıl yapılır? Glutensiz poğaça tarifi

Diyet yapanlar, glutensiz besinleri tüketmeyi önemsiyorlar. Bu yüzden glutensiz poğaça tarifi hem diyet yapanlar, hem de sağlıklı beslenmek isteyenler için önemlidir.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Tulum peyniri
  • 200 gr. glütensiz un
  • 150 gr. badem unu 
  • 50 gr. mısır unu
  • Dereotu

Glutensiz poğaça yapılışı: Tüm bu sıralanan malzemeleri bir kap içerisinde iyice yoğurduktan sonra istenilen şekil verilir. Daha sonrasında üzerlerine bir fırça yardımı ile veya başka bir şeyle yumurta sarısı sürülür ve isteğe göre çörek otu ya da susam serpilir. Pişirilmeye hazır olan poğaçaları 180 derecede ısıtılmış fırına verilir ve 30 dakika sonra çıkartılır. Afiyet olsun

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