Glutensiz poğaça nasıl yapılır? Glutensiz poğaça tarifi

Diyet yapanlar, glutensiz besinleri tüketmeyi önemsiyorlar. Bu yüzden glutensiz poğaça tarifi hem diyet yapanlar, hem de sağlıklı beslenmek isteyenler için önemlidir.

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tulum peyniri

200 gr. glütensiz un

150 gr. badem unu

50 gr. mısır unu

Dereotu

Glutensiz poğaça yapılışı: Tüm bu sıralanan malzemeleri bir kap içerisinde iyice yoğurduktan sonra istenilen şekil verilir. Daha sonrasında üzerlerine bir fırça yardımı ile veya başka bir şeyle yumurta sarısı sürülür ve isteğe göre çörek otu ya da susam serpilir. Pişirilmeye hazır olan poğaçaları 180 derecede ısıtılmış fırına verilir ve 30 dakika sonra çıkartılır. Afiyet olsun