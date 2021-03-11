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Kadın - Aile Glutensiz kek tarifi Glutensiz ıslak kek yapılışı
Kadın - Aile

Glutensiz kek tarifi Glutensiz ıslak kek yapılışı

Çölyak ya da gluten intoleransından muzdarip olanlar glutensiz tarifleri araştırıyor. Çayın, kahvenin yanında en çok tercih edilen keki glutensiz olarak yapmak mümkün. İşte glutensiz nefis ıslak kek tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-03-11 23:29:00 -
Glutensiz kek tarifi Glutensiz ıslak kek yapılışı

Çölyak hastaları için önerilen glutensiz beslenmeye uygun nefis bir ıslak kek tarifi haberimizde.

Glutensiz ıslak kek tarifi

Malzemeler

3 yumurta
1 bardak şeker
Yarım bardak süt
Yarım bardak yağ
3 yemek kaşığı kakao
1 bardak glutensiz un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Sosu için;

Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
2 yemek kaşığı kakao

Yapılışı

İlk önce yumurtalarımızı karıştırma kabına kıralım. Sonra şekerimizi de ekleyip köpürene kadar çırpalım. Daha sonra sütümüzü ve yağımızı da ekleyip iki dakika çırpalım. Bir bardak unumuzun üstüne kabartma tozu vanilya ve kakaoyu da ekleyip çırpmaya devam edelim. Yağlanmış borcama koyup 180 derecede 35 dakika pişirelim. Kek pişmeye yakınken kekin sosunu da hazırlayalım. Tencereye sütü yağı şekeri ve kakaoyu koyup kaynatalım. Pişen keki dilimleyelim. Sosu üzerine dökelim. Kek ve sos sıcak olmalı.

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