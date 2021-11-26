Glutensiz beslenme nedir? Glutensiz gıdalar nelerdir?
Yaşam ve çevre koşullarının değişmesi ile birlikte beslenme alışkanlıkları da değişmektedir. Besin tüketim alışkanlıkları farklılık göstermesine rağmen tahıl grubundaki gıdaların beslenmedeki önemi yerini korumaktadır.
Tahıllar çağımızda insanoğlunun beslenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Glüten ise başta buğday olmak üzere arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir protein olup günümüzde değişik hastalıklarla ilişkisi nedeniyle adından çok söz edilen bir besin maddesi haline gelmiştir.
Glutensiz gıdalar nelerdir?
- Taze meyve ve sebzeler
- Kuru fasulye, nohut, mercimek, soya fasulyesi, barbunya gibi bakliyat çeşitleri
- Fındık, ceviz, badem gibi işlenmemiş kabuklu kuruyemişler
- Süt, peynir, yoğurt, kefir, ayran gibi az yağlı süt ve süt ürünleri