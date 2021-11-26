Glutensiz beslenme nedir? Glutensiz gıdalar nelerdir?

Tahıllar çağımızda insanoğlunun beslenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Glüten ise başta buğday olmak üzere arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir protein olup günümüzde değişik hastalıklarla ilişkisi nedeniyle adından çok söz edilen bir besin maddesi haline gelmiştir.

Glutensiz gıdalar nelerdir?