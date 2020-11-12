Gluten nedir? | Gluten hangi besinlerde bulunur?

Gluten ne demek? | Son yıllarda sık sık glüten, glüten intoleransı kelimelerini duymuşsunuzdur. Peki, gluten nedir? Gluten hassasiyeti olan kişiler nasıl anlaşılır?

Gluten nedir?

Pek çok kişi glütenin ne anlama geldiğini merak ediyor. Gluten, buğday içerisinde yer alan ve un öz değerlerini en fazla içeren protein grubudur.

Gluten intoleransı nedir?

Gluten hassasiyeti bir diğer ismiyle gluten alerjisi pek çok kişide görülüyor. Peki, nedir bu gluten intoleransı? Gluten intoleransı; vücudun gluteni tolere edememe durumuna denir.

Gluten hangi besinlerde bulunur?

Glutenin hangi besinlerde olduğu merak ediliyor. İşte, gluten içeren besinler:

Ekmek, simit, pide gibi hamur ürünleri

Makarna

Kuskus

Bulgu

İrmik

Şekerlemeler

Pasta

Kek, kurabiye

Buğday unu

Cips

Patates kızartması

İşlenmiş et

Soya sosu

Kuru yemişler

Salata sosları

Gluten intoleransı belirtileri nelerdir?

Baş ağrısı, sık yaşanan migren atakları

Sindirim sorunları; şişkinlik, kabız, ishal ve gaz sorunları

Deride döküntü

Yorgunluk, halsizlik

Baş dönmesi

Otoimmün hastalıkları

Anksiyete

Depresyon

Gluten intoleransı tedavisi var mı?

Gluten hassasiyeti olan kişiler gluten içeren besin tükettiğinde bunun etkisi altı aya kadar vücutlarında gözlenebilir. Gluten intoleransının bir tedavisi yoktur. Bu hastalığın belirtilerinden kurtulmanın tek yolu gluten diyetidir. Yani gluten içermeyen besinler tüketerek bu hassasiyetin ortaya çıkardığı belirtilerden kurtulmuş olursunuz.