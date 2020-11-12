Gluten nedir? | Gluten hangi besinlerde bulunur?
Gluten hangi gıdalarda var? Pek çok kişi gluten hassasiyetinin ne olduğunu nesal anlaşıldığını merak ediyor. Gluten nedir? | Gluten intoleransı nedir? | Gluten intoleransı belirtileri | Gluten intoleransı olanlar ne yemeli? | Gluten intoleransı tedavisi var mı?
Gluten ne demek? | Son yıllarda sık sık glüten, glüten intoleransı kelimelerini duymuşsunuzdur. Peki, gluten nedir? Gluten hassasiyeti olan kişiler nasıl anlaşılır?
Gluten nedir?
Pek çok kişi glütenin ne anlama geldiğini merak ediyor. Gluten, buğday içerisinde yer alan ve un öz değerlerini en fazla içeren protein grubudur.
Gluten intoleransı nedir?
Gluten hassasiyeti bir diğer ismiyle gluten alerjisi pek çok kişide görülüyor. Peki, nedir bu gluten intoleransı? Gluten intoleransı; vücudun gluteni tolere edememe durumuna denir.
Gluten hangi besinlerde bulunur?
Glutenin hangi besinlerde olduğu merak ediliyor. İşte, gluten içeren besinler:
- Ekmek, simit, pide gibi hamur ürünleri
- Makarna
- Kuskus
- Bulgu
- İrmik
- Şekerlemeler
- Pasta
- Kek, kurabiye
- Buğday unu
- Cips
- Patates kızartması
- İşlenmiş et
- Soya sosu
- Kuru yemişler
- Salata sosları
Gluten intoleransı belirtileri nelerdir?
- Baş ağrısı, sık yaşanan migren atakları
- Sindirim sorunları; şişkinlik, kabız, ishal ve gaz sorunları
- Deride döküntü
- Yorgunluk, halsizlik
- Baş dönmesi
- Otoimmün hastalıkları
- Anksiyete
- Depresyon
Gluten intoleransı tedavisi var mı?
Gluten hassasiyeti olan kişiler gluten içeren besin tükettiğinde bunun etkisi altı aya kadar vücutlarında gözlenebilir. Gluten intoleransının bir tedavisi yoktur. Bu hastalığın belirtilerinden kurtulmanın tek yolu gluten diyetidir. Yani gluten içermeyen besinler tüketerek bu hassasiyetin ortaya çıkardığı belirtilerden kurtulmuş olursunuz.