Gloria Kupası'na doğru





İSTANBUL (AA) - Basketbol, voleybol ve atletizm branşlarında düzenlenecek Gloria Kupası, 15 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtımı amacıyla Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki merkezinde düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin en başarılı 3 federasyonunun bir arada olduğunu söyledi.

Gloria'nın kendisi ve ailesi için farklı bir yeri olduğunu aktaran Türkoğlu, "Türkiye'nin hem milli takımlar hem de kulüpler bazında başarı açısından başı çeken 3 federasyonu olarak karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gloria, Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri, belki de en iyisi. İnşallah herkesin keyif alacağı güzel bir organizasyon olur." diye konuştu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise "Türkiye'nin en başarılı federasyonları karşınızda. Avrupa ve dünyada derece elde ederken ilk 3 dışındakiler bizi rahatsız ediyor. Hedeflerimizi bu kadar yukarıda tutuyoruz. Ben de tüm sporcular için sağlıklı, keyif alacakları bir turnuva temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üç başarılı federasyonun böyle bir organizasyonda buluşmasının önemine değinen TAF Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye'nin spor tesisi imkanını dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir ise kendilerine destek veren federasyon başkanlarına teşekkür ederek, "Beş yıl önce ben ve ailem bu tesisi kurarken 24 yaşındaydım. O günden bu yana yüzlerce takımı ağırladık. Uluslararası düzeyde etkinlikler düzenliyoruz. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Gloria Kupası'nı ülkemize taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.

Kupada, kadın voleybolunda Türkiye, Hırvatistan, İtalya ve Sırbistan'ın katılacağı turnuva, 15-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'den Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Teksüt Bandırma ve TOFAŞ'ın, Rusya'dan CSKA Moskova ile Litvanya'dan Zalgiris takımlarının yer alacağı basketbol turnuvası ise 11-15 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Gloria Kupası'nda atletizm branşı da 16 Eylül'de sahne alacak. 25 ülkeden 24'ü Türk, 56'sı yabancı olmak üzere 80 atletin mücadele edeceği müsabakalarda, erkekler cirit atma, kadınlar yüksek atlama, erkekler 400 metre engelli, erkekler üç adım atlama, kadınlar 400 metre engelli, kadınlar 100 metre engelli, kadınlar cirit atma, erkekler 400 metre, kadınlar 100 metre ve erkekler 200 metre branşları yer alacak.

Aynı gün akşam saatlerinde yapılacak ödül töreniyle organizasyon sona erecek.