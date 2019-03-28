0553 313 94 23

‘Global Gelişim Programı’ ile geleceğin yöneticileri yetiştiriliyor

Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi’nde görev yapan 11 farklı ülkeden 30 genç yetenek ve Siemens AG İnsan Kaynakları yöneticileri bir araya geldi.

28 Mart 2019 Perşembe 10:18
‘Global Gelişim Programı’ ile geleceğin yöneticileri yetiştiriliyor

Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi’nde görev yapan 11 farklı ülkeden 30 genç yetenek ve Siemens AG İnsan Kaynakları yöneticileri bir araya geldi.



Siemens AG Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) tarafından hayata geçirilen, çalışanların profesyonel, kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Global Gelişim Programı’nın ([email protected]) en son toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantı, 17-22 Mart tarihleri arasında Siemens Türkiye ev sahipliğinde Wyhdham Grand Kalamış Marina Hotel’de gerçekleşti. Global Gelişim Programı kapsamında, Siemens İK yöneticileriyle birlikte 11 farklı Siemens ülkesinden gelen 30 genç yetenek; beş gün boyunca proje çalışmaları, takım aktiviteleri, saha ziyareti gerçekleştirdi ve kişisel gelişim konularında eğitim aldı. Böylece katılımcılar profesyonel gelişimlerine katkı sunacak bir kültürlerarası deneyim kazandı.



Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ve Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Bölüm Direktörü Tuğrul Günal da programa katılarak genç yeteneklerle tanıştı ve Siemens Türkiye’deki uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Katılımcılar, program kapsamında Gebze’de bulunan Siemens Türkiye Entegre Üretim Tesisleri’ni de ziyaret etme imkanı buldular.



Global Gelişim Programı ([email protected])


Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi tarafından düzenlenen Global Gelişim Programı [email protected], Siemens bünyesindeki Tedarik Zinciri Yönetimi profesyonellerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. 24 aylık bir süreci kapsayan programda, katılımcıların profesyonel, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Tedarik zinciri yönetimine dair en iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı ve projelerin gerçekleştirildiği programda, dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen katılımcılar yeni konseptleri, fikirleri ve yöntemleri paylaşarak profesyonel gelişimlerine katkıda bulunuyorlar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:18
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı
    1. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    2. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    3. Otomobilin Filyos Çayı’na uçmasını..
    4. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    5. Sıcak asfalt üretimi ‘finişer’ ile..
    6. Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci yılına..
    7. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    8. ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı
    9. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    10. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    11. Cinsel hayatta PRP dönemi
    12. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    13. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    14. Ferhat Sarıkaya'ya istenen ceza belli..
    15. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    16. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    17. Merkez Bankasından swap hamlesi
    18. (özel) İkinci el araç alırken..
    19. Halk otobüsü bu defa hayvan..
    20. Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...