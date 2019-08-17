Gliserin nedir? Gliserin saç uzatır mı? Gliserinin saça faydası nedir? Gliserin saça nasıl uygulanır?

Gliserin nedir?

Bitkisel yağlardan sabunlaştırma yöntemiyle elde edilen gliserin, şurup kıvamında kuru renksiz bir sıvıdır. Nemi içinde barındırması sayesinde kuru ciltlerin ve yıpranmış saçların kurtarıcısı oluyor.

Gliserinin saça faydası nedir?

Gliserin kozmetiğe güvenip aldığınız onca ürünün yapamadığını birkaç kullanımda yapacak ve saçınıza yumuşak hoş bir görünüm sağlayacak doğal bakım kürüdür. Saça olan faydası da buradan geliyor!

Boya ve türlü saç şekillendirici cihazlar yüzünden yıpranıp kuruyan saçlarınızı kesmek zorunda kalıyorsunuz. Oysa saçlarınıza veda etmenizi gerektirmeyecek pek çok mucizeyi barındıran doğal ürünler keşfedilmeyi bekliyor.

Gliserin nemli yapısıyla saçınızın doğal haline dönmesini, canlı ve parlak görünümünü tekrar kazanmasını daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayacak bir ürün.

Gliserin saça nasıl uygulanır?

Gliserini saçlarınızı duştan sonra tamamen kurutmadan nemli haliyle saç uçlarınıza uygulamalısınız. Aşırı kullanımına dikkat ederek, gliserinden birkaç damlanın uygulanması saçınızın nem ihtiyacını giderecektir. Birkaç kullanımdan sonra saçlarınızdaki canlılık gözle görünür oranda artacak ve saç probleminizi geride bırakmış olacaksınız.

Gliserin kullanırken saç tipinize dikkat etmelisiniz. Yağlı ve yağlanmaya meyilli saç yapısına sahipseniz gliserin ve gliserin içeren ürünleri kullanmanız saçınızdaki yağ oranını artıracak ve çeşitli saç problemlerine sebebiyet verecektir.