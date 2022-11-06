Gladiocu Özdağ’ın haber kaynağı yine FETÖ: Ahlaksızca attığı iftira böyle deşifre oldu!

Kemalist ve FETÖ’cü hesapların gündeme getirdiği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yaydığı, ''El Kaide lideri Alshami Manar’ın oy kullanacağı iddiaları'' yalan çıktı. El Kaide lideri olduğu iddia edilen Manar’ın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Attığı yalanlarla her gün rezil olmaya doymayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın seçimlere ilişkin yaptığı bir provokasyon daha ortaya çıktı.

Özdağ, FETÖ’cü hesaplar tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan El Kaide lideri denilen Alshami Manar’ın oy kullanacağı yönündeki paylaşımlara gözü kapalı atladı.

Özdağ, Twitter hesabından ”2023 seçimlerinde oy kullanacak. Kime oy atacağını tahmin ediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Aslı astarı olmayan paylaşımları yaymaya çalışan Özdağ’ın bu yalanı da çok geçmeden ortaya çıktı.

Manar’ın El Kaide ile bir bağlantısının olmadığı aksine ÖSO’ya yakın olduğu öğrenildi.