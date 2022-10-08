Gladiocu Özdağ’a yeni yolsuzluk suçlaması! 'Partiye yardım diye alıp, parti kayıtlarına sokmadığın paraları itiraf et!'

Adı taciz, gasp ve darp iddialarıyla gündemden düşmeyen Zafer Partisi'nde geçtiğimiz günlerde GİK ve Kurucular Kurulu üyesi Soner Çam, Ümit Özdağ'ın talimatıyla darp edilmişti. Çam'ın, Ümit Özdağ'ın yolsuzluklarını ortaya çıkardığı için darp edildiği söylenmişti. Çam sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak, "Partiye yardım diye alıp, parti kayıtlarına sokmadığın paraları itiraf et! Dekontlar geliyor yoksa. Geri sayım başladı, saatini ayarla!" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi’nin Kurucular Kurulu Toplantısı sonrasında parti içindeki muhaliflerden Soner Çam ve Çetin Davarcı darp edilmişti. Soner Çam, 25 Eylül’de gerçekleşen olayda, saldırganları Ümit Özdağ‘ın azmettirdiğini ileri sürmüştü. Eskişehir’de yaptığı basın açıklamasında gerçekleştirilen saldırının nedenine değinen Çam, parti gönüllülerinin yaptığı bağışların bir kısmının Zafer Partisi’ne değil, kişilere aktarıldığını, bu vaka tarafınca ortaya çıkarılınca söz konusu linç girişiminin gerçekleştiğini söylemişti.

“GERİ SAYIM BAŞLADI”

Soner Çam sosyal medya hesabından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili yeni yolsuzluk açıklamasında bulunarak, “Partiye yardım diye alıp, parti kayıtlarına sokmadığın paraları itiraf et! Dekontlar geliyor yoksa. Geri sayım başladı, saatini ayarla” ifadelerini kullandı.