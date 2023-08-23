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Siyaset Gladio eskisi Pinokyo Özdağ'ın yalanları bitmiyor! 'Bana emekli Albay gönderdi' demişti...
Siyaset

Gladio eskisi Pinokyo Özdağ'ın yalanları bitmiyor! 'Bana emekli Albay gönderdi' demişti...

Yeniakit Publisher
2023-08-23 16:55:00 -
Gladio eskisi Pinokyo Özdağ'ın yalanları bitmiyor! 'Bana emekli Albay gönderdi' demişti...

Sığınmacı göçmenleri her fırsatta hedef gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir yalan paylaşım daha yaparak insanlara yanlış bir bilgi verdi.

Sığınmacı göçmenleri her fırsatta hedef gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir yalan paylaşım daha yaparak insanlara yanlış bir bilgi verdi.

Ümit Özdağ, "Bana emekli Jandarma Albay gönderdi" diyerek bir fotoğraf paylaştı. Ancak sığınmacıların yer aldığı fotoğrafın Türkiye'de çekildiğini öne süren Özdağ'ın yalanı uzun sürmedi.

Fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ve iki yıl önce Gazete Pencere isimli internet sitesinde paylaşıldığı ortaya çıktı.

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