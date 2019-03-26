GKV’de şampiyonluk sevinci

Gaziantep Kolej Vakfı Özel ilkokul öğrencisi Beril Dörtkol Adana Atlı Spor Kulübü Derneğinin düzenlediği Anadolu ligi 1. Ayak Pony Equıfin Yarışmalarında birincilik kupasını kazanarak mutluluğunu okul arkadaşları ve ailesiyle paylaştı.

Dört yaşında at sevgisiyle başladığı binicilik sporunu son üç yıldır aldığı profesyonel eğitimle destekleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Beril Dörtkol katıldığı Anadolu ligi 1.Ayak Pony Equıfin Yarışmalarında birincilik kupasını kazandı. Türkiye binicilik federasyonuna bağlı Adana Atlı Spor Kulübü Derneğinin düzenlediği Anadolu ligi 1.Ayak Pony Equıfin Yarışmalarında 1.lik kupasını kazanan Beril Dörtkol mutluluğunu ailesi, antrenörleri ve arkadaşlarıyla paylaştı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul öğrencisi Beril Dörtkol 27 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenecek Anadolu ligi 2. Ayak yarışmalarına Gaziantep Gazi Atlı Spor kulübünde sürdürüyor. Beril Dörtkol 27 Nisan 2019 tarihinde Ankara da düzenlenecek Anadolu ligi 2. Ayak yarışmalarından da birincilik ile dönmeyi hedeflediğini ifade ederek binicilik sporundaki en büyük destekçisi olan ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti. Binicilik şampiyonu Beril Dörtkol’u kutlayan GKV Özel İlkokulu Müdürü Abdullah Dağlı günün anısına şampiyona kupasını verirken, “Sporun bütün dallarının gerçekleştirildiği kurumlarımızda binicilik alanında da öğrencimiz Beril Dörtkol hepimizin gururu olmuştur. Şampiyonumuzu, ailesini, antrenörlerini ve destek veren herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kulandı.