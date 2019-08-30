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GKV’de kişisel ve örgütsel iletişim semineri

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:21
GKV’de kişisel ve örgütsel iletişim semineri

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Eğitim Planı kapsamında idareci ve öğretmenlere yönelik Gaziantep Ticaret Odası Protokol ve Organizasyon Müdürü Ozan Emre Emrağ’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Kişisel ve Örgütsel İletişim” konulu seminer düzenlendi.


2019-2020 eğitim öğretim yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında uzmanlarla idareci ve öğretmenleri buluşturan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu kez de Gaziantep Ticaret Odası Protokol ve Organizasyon Müdürü Ozan Emre Emrağ’ı ağırladı. Bir dönem Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ar-Ge ve özel büro birimlerinde görev yaptıktan sonra,Gaziantep Valiliği Protokol Şube Müdürlüğü görevini de üstlenen Emrağ, iletişim becerilerine yönelik söyleşisiyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları idareci ve öğretmenleriyle buluştu.


Emrağ, yapmış olduğu sunumda İletişim Kavramı ve Anlamı, İletişimin Amacı ve Önemi, İletişim Süreci, Organizasyonlarda İletişim Kanalları, Geri Bildirim (Feed-Back), Örgütlerde İletişim ve Fonksiyonları, Örgütsel İletişimin Tanımı ve Örgütsel İletişim Yöntemleri konularının yer aldığı söyleşisinde öğretmen ve idarecilerin de görüşünü alarak konuları bütün aşamalarıyla masaya yatırdı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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