Gizlice yaptığı ortaya çıktı: Instagram’dan sinsi özelik

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcı deneyimini ve internetin arama dinamiklerini etkileyecek sessiz bir değişikliğe imza attı. Ortaya çıkan son raporlara göre platform, kullanıcıların bilgisi veya onayı olmaksızın gönderilere Instagram otomatik başlık tanımlamaları yapmaya başladı. Bu durum, özellikle içerik üreticileri ve gizlilik savunucuları arasında yeni bir tartışma başlattı.

INSTAGRAM OTOMATİK BAŞLIK SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Instagram paylaşılan gönderilerin arka planındaki HTML kodlarına müdahale ediyor. Platform, yapay zeka algoritmalarını kullanarak paylaşılan fotoğraf veya videolar için sansasyonel ve SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) odaklı yeni başlıklar üretiyor. Kullanıcılar uygulama içerisinde gezinirken bu başlıkları görmüyor; ancak bu metinler, Google gibi arama motorlarının içeriği taraması için oluşturulan <title> etiketleri arasına gizleniyor.

Bu stratejinin temel amacı, Instagram içeriklerinin Google arama sonuçlarında daha üst sıralarda listelenmesini sağlamak gibi görünüyor. Normalde basit bir açıklama ile paylaşılan bir gönderi, arka planda arama motorları için “tık tuzağı” (clickbait) tarzında yeniden isimlendiriliyor.

Örneğin, ünlü yazar Jeff VanderMeer’in paylaştığı ve sadece bir tavşanın muz yediği sıradan bir video, sistem tarafından şu şekilde etiketlendi: “Muz Yemeyi Seven Tavşanla Tanışın: Evcil Hayvanınız İçin Besleyici Bir Atıştırmalık.” Bu tür yapay zeka üretimi metinler, içeriğin orijinal bağlamından kopmasına neden olabiliyor.

İÇERİK ÜZERİNDEKİ KONTROL TARTIŞMASI

Benzer bir durum, bir kütüphanenin düzenlediği etkinlik duyurusunda da yaşandı. Basit bir kitap etkinliği duyurusu, sistem tarafından “Jeff VanderMeer ile Sahilde Geçen Heyecan Dolu Bir Maceraya Katılın” şeklinde değiştirildi. Cosplay (kostümlü oyun) yapan bazı kullanıcılar da gönderilerinin tuhaf ve kendi yazmadıkları başlıklarla etiketlendiğini fark etti.

Konuyla ilgili olarak Google, bu başlıkları kendilerinin oluşturmadığını, metinleri doğrudan Instagram’dan çektiklerini belirtti. Meta cephesinden ise henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. Bu uygulama, görme engelli kullanıcılar için hazırlanan “alt metin” (alt text) özelliğinden tamamen farklı bir amaca hizmet ediyor ve doğrudan arama motoru optimizasyonunu hedefliyor.