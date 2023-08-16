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Gündem Gizli protokol krizinde yeni perde! Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'namusuna emanet' tepkisi
Gündem

Gizli protokol krizinde yeni perde! Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'namusuna emanet' tepkisi

Yeniakit Publisher
2023-08-16 12:06:00 -
Gizli protokol krizinde yeni perde! Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'namusuna emanet' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki 'gizli protokol' gerilimi sürüyor. Son açıklama Ümit Özdağ'dan geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almasıyla yeni detayları paylaştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki “protokol” polemiği sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli protokolde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verileceğini söyleyen Ümit Özdağ, gelen son açıklamalara yanıt verdi.

 

KILIÇDAROĞLU: NAMUSUNA TESLİM EDİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, protokol tartışmasına ilişkin soruya, “Bu konuda sadece daha önce de dediğim şeyi söyleyeceğim; iki kişi arasında imzalanan metin o iki kişinin namusuna teslim edilmiştir. Benim bu konuda açıklama yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır” yanıtını vermişti.
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ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Ümit Özdağ yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 'namusuna emanet' sözlerine tepki gösterdi. Özdağ, protokolde, üzerine çizilen maddelerin de olduğunu açıkladı.

Ben içişleri bakanı olacaktım. İki arkadaşım da iki değişik bakanlığa. Bakın onların adını da konuştuğumuz halde, protokole yazmadığımız için isim vermedim. Bir tek içişleri bakanlığı yazdım. Kemal Bey'in şu ifadesini artık garipsediğimi söyleyeyim.

'Namusuna emanet', ben namuslu bir insanım Kemal bey. 28'inden sonra kazansaydın açıklanmayacak mıydı? Ya da dönüp, Ümit Bey kusura bakma, kazanmama yardımcı oldun ama ben bu protokolü tanımıyorum mu diyecekti?" ifadelerini kullandı.

ÜZERİ ÇİZİLEN MADDELER VURGUSU

Protokolün başka gizli yönlerinin de olduğunu kaydeden Özdağ, "Kemal bey, ikinci kez bizim namusumuza emanet edilmiş derse, bizim namusumuzda sıkıntı yok. Bizim namusumuza emanet edilen şeyler, o protokolün hazırlanması sırasında hangi cümlelerin üzerinin çizildiğidir. Onları konuşmuyoruz. Buraya kadar herkes alacağını aldı bundan sonra." şeklinde konuştu.

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