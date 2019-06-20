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Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

Partisinin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun, AK Partili Binali Yıldırım ile çıkacağı canlı yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile görüşmesine ses çıkarmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin gerçekleştiği oteldeki çalışanların istifa etmesini istedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:54
Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

Fox Tv'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup soruları cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile, gazeteci İsmail Küçükkaya’nın “Büyük Buluşma” öncesinde bir araya gelmelerine ses çıkarmadı.

“İstifa etmeleri lazım”

"Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın öncesi The Marmara Oteli'nde görüştüğüne ilişkin görüntülerin" sorulduğu Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"FETÖ'cülerin taktikleri var. Aynı taktikler. Zaten 'Aynı menzile yürüyoruz.' demişti Erdoğan. Aynı menzile yürüyorlarsa, aynı yoldan yürüyorlar demektir. Oteldeki görüntüleri kim servis ediyor? O otel yöneticileri niye bugüne kadar konuşmadılar? O otele giden herkesin görüntülerinin yarın servis edilmeyeceğini kim garanti edebilir? İnsanlar odalarında otururken, toplantılar yaparken veya eşiyle beraber otururken, yatarken, uyurken, kalkarken, banyo yaparken onların görüntülerinin yarın servis edilmeyeceğini kim garanti edebilir? O otelin genel müdürü ve yöneticilerinin derhal istifa etmesi lazım."

"Açık oturumu nasıl buldunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Dengeli bir performans vardı. Zaten sorular üç aşağı beş yukarı belli. 'Son üç soruyu sizler birbirinize sorun.' dediniz, çok güzel oldu." dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:54
  1. İstanbul
  2. The Marmara Oteli
  3. Fox Tv
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. İsmail Küçükkaya

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