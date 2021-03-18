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Yerel Gizli buzlanma kazalara neden oldu: Yaralılar var
Yerel

Gizli buzlanma kazalara neden oldu: Yaralılar var

Tokat'ta gizli buzlanma nedeniyle yaşanan trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 09:10:00 -
Gizli buzlanma kazalara neden oldu: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kazalar; Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Gizli buzlanma sonucu Sadık A. idaresindeki Mercedes marka TIR sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeridi geçti. TIR, bariyerlere çarptıktan sonra tekrar kendi şeridine geçerek şarampole uçtu. Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önledi. TIR sürücüsünü yara almadan atlattığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Bir diğer kazada Tahsin T. idaresindeki hafif ticari aracın gizli buzlanma nedeni ile yoldan çıkarak şarampole uçtu. 3 kişinin yaralandığı kazayı araç sürücüsü yara almadan atlattı. Hafif şekilde yaralanan şahıslar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Tokat istikametine seyir halinde olan otomobil şarampole uçması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı. Bölgede kara yolları ekipleri çalışma yaparken, bölge trafik ve jandarma ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

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