Gizli adım! İnsansız denizaltı üretimine başlandı
ABD ile büyük bir rekabete tutuşan Çin'in insansız denizaltılar geliştirdiği ortaya çıktı.
Çin'in insansız denizaltılar geliştirdiği ifade ediliyor.
Naval News'in haberine göre, Çin, daha önce raporlara yansımayan büyük genişlikte insansız denizaltılar üretti.
Maxar Technologies uydu programı aracılığıyla elde edilen uydu görüntülerinde Çin donanmasına ait 2 insansız denizaltı, Çin'in Hainan eyaletinde bulunan Sanya bölgesinde tespit edildi.
Söz konusu iki denizaltının 2021 yılının mart veya nisan ayından bu yana Sanya ilindeki donanma üssünde olduğu ifade ediliyor.
Çin'in insansız denizaltıları bir program bünyesinde geliştirdiği düşünülüyor.
ABD Savunma Bakanlığı'na göre Çin, yaklaşık 355 gemisi ve denizaltısıyla dünyadaki en büyük donanma gücüne sahip.
Kaynak: Mepa News