Giyilebilir teknolojide sınırları zorlayan hamle! Huawei Watch Ultimate 2 ile su altında kesintisiz iletişim

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geleneksel lüks saatçilik estetiğini ekstrem mühendislik çözümleriyle birleştiren cihaz, bağımsız sonar tabanlı su altı iletişimi ve 150 metre dalış kapasitesiyle giyilebilir teknoloji pazarında yeni bir dönemi başlatıyor.

​​​​​​​Huawei Watch Ultimate 2'nin bağımsız sonar tabanlı su altı iletişim teknolojisi en dikkati çeken yeniliği olarak öne çıkıyor. Hücresel sinyalin ve ışık dalgalarının işlevsiz kaldığı derinliklerde ses dalgalarını kullanan sistem, dalgıçların ek hiçbir aksesuara ihtiyaç duymadan birbiriyle iletişim kurmasını sağlıyor.

Cizhaz bağımsız mesajlaşma özelliği ile 30 metreye kadar etkili menzilde dalış arkadaşları arasında emoji ve 50'den fazla önceden ayarlanmış mesaj gönderimi yapılabiliyor.

SOS Sistemi sayesinde model, acil durum sinyallerini 60 metreye kadar iletilebilirken, yakındaki diğer kullanıcılar üzerinden sinyalin yönlendirilmesiyle güvenlik çemberini genişletiliyor.

"Sessiz İletişim" özelliği sayesinde cihaz, geleneksel yöntemlerin aksine deniz canlılarını ürkütmeden, profesyonel bir haberleşme deneyimi sunuluyor.

Standart akıllı saatlerin 100 metre sınırını aşan Watch Ultimate 2, 150 metre derinliğe kadar dayanıklılık sunan özel bir yapıya sahip olarak üretildi. Su basıncını algıladığında hoparlör ve mikrofon boşluklarını otomatik olarak mühürleyen dinamik yapısı, bu derinlikte bile ses işlevlerini koruyabilen dünyanın tek akıllı saati olmasını sağlıyor.

Saat, profesyonel dalış verilerinde hayati önem taşıyan oksijen maruziyet süresine eklenen 3 dakikalık güvenlik payı (OT+3) ve "OD+5" göstergelerini takip ederek "dekompresyon" risklerini minimize ediyor.

Cihazın dış kasası, havacılık ve lüks saatçilikte kullanılan amorf zirkonyum bazlı sıvı metalden üretiliyor. Titanyumdan yüzde 4,5, paslanmaz çelikten ise yüzde 17,4 daha hafif olan bu malzeme, çizilmelere, korozyona ve ekstrem sıcaklıklara karşı olağanüstü önemli bir yapı sağlıyor. Öte yandan cihazın tasarımı, safir kristal cam ve nanokristal seramik çerçeve ile tamamlandı.

Huawei'nin yeni "X-TAP" sensörü, sağlık takibinde bilekten ölçümün ötesine geçiyor. Gelişmiş parmak ucu algılama teknolojisi sayesinde, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi (SpO2), elektrokardiyografi (EKG) ve vücut ısısı dahil 11 farklı parametreyi içeren kapsamlı bir sağlık özeti sadece 10 saniyede alınabiliyor. Özellikle 4 bin 500 metre üzeri yüksek irtifa tırmanışlarında cihaz, aktif risk uyarıları yaparak kaşiflerin güvenliğini sağlıyor.

Profesyonel bir keşif aracı olarak konumlanan cihaz, çok yakında Türkiye pazarında satışa sunulacak. Bu kapsamda 30 Ocak-9 Şubat'taki cihazın tanıtım döneminde Huawei çevrim içi mağaza bültenine abone olan kullanıcılar, satış aşamasında geçerli FreeBuds SE 3 hediye kuponu kazanıyor.

Ayrıca 10 Şubat-2 Mart'taki ön satış sürecinde ise 99 lira depozito ödemesi yapanlara 1900 lira indirim, Akıllı Tartı 3 hediyesi ve toplam 3 yıl garanti avantajı sağlanıyor.