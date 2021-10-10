Giyilebilir şarj cihazı geliştirdiler

Kişisel veriler ve gelecekteki hayata uyum noktasında her ne kadar insanları tedirgin etse de, teknolojik gelişmeler ve cihazlar hayatımızı önemli derecede kolaylaştırıyor. Hayatı kolaylaştıran ve daha keyifli hale getiren bu teknolojik cihazlar arasında giyilebilir teknoloji ürünleri de yer alıyor.

Vücut hareketlerini izleyen akıllı sensörler barındıran, sağlıklı ve düzenli bir hayat temin etmeye yardımcı olan giyilebilir teknoloji ürünleri eğlence, sağlık, iş, bilgi alma, eğitim, sosyalleşme, güvenlik başta olmak üzere birçok alanda hizmet veriyor. Akıllı saatler, akıllı gözlükler, vücut sensörleri, elektronik giyim eşyaları ve benzer daha birçok cihazlar, giyilebilir teknoloji ürünleri kategorisinde bulunuyor. Arizona Üniversitesi mühendisleri, önemli birçok faydası olan, biyosimbiyotik cihaz olarak adlandırdıkları bir tür giyilebilir cihaz geliştirdiler.

Biyosimbiyotik cihaz, Arizona Üniversitesi’nden mühendisler tarafından 3D yazıcıyla geliştirildi. Cihaz, kablosuz güç aktarımı ve kompakt enerji depolama kombinasyonu sayesinde sürekli çalışabiliyor. Biyomedikal Mühendisliği Yardımcı Doçenti Philipp Gutruf ve ekibinin geliştirdiği bu cihazı diğer giyilebilir cihazlardan üstün kılan belirgin bazı özellikleri var. Öncelikle biyosimbiyotik cihaz, mevcut olarak kullanılan ve piyasada bulunan giyilebilir cihazlarda, sensörlerde bulunan sınırlılığın ötesine geçiyor.

Yürüme, koşma veya sıçrama gibi aktivitelerde test edilen cihazın, yapılan testler sonucunda bir kat merdiven çıkan insandaki vücut ısısı değişimini bile tespit edebildiği belirlendi. Cihazın bu sonuçları vermesi, gelecekte kişinin vücudunu ve metabolizmasını izleme ve değerlendirme açısından büyük fark yaratabileceğini gösteriyor. Gutruf, cihaza yönelik en önemli özelliğin ise pratik ve kolay taşınabilir olduğu belirterek, “Bu cihazlar, kullanıcı ile uğraştırıcı etkileşim gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Cihazı takmak basit bir şekilde takıyorsunuz, sonra unutuyorsunuz ve o işini yapıyor” dedi.