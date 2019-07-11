İSTANBUL (AA) - E-ticaret sitesi GittiGidiyor'un mobil uygulaması 10. yaşını doldurdu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, 10 yıl önce kullanıcılarının tablet ve akıllı telefonlarla da hızlı ve kolay alışveriş deneyimini yaşamasını sağlayan platform, mobil uygulamasına dair dikkat çeken verileri aktardı.

Platformun verilerine göre, GittiGidiyor mobil uygulaması 10 yıl içinde 10 milyon kez indirildi. Mobil uygulama üzerinden gerçekleşen satışlar son 5 yılda 15 kat, yine son 5 yılda mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde sepet ortalaması 2.5 kat arttı. Mobil ticaretin payı ise toplam satışın içinde yüzde 55'e ulaştı. Mobilden satılan en pahalı ürün 36 bin lira ile ev sinema sistemi olurken, en ucuz ürün ise 11 kuruş ile vida oldu.

GittiGidiyor'un mobil uygulamasını kullanarak mobilden alışveriş gerçekleştiren kullanıcıların yaş aralığı 30-35 olurken, en çok pazartesi günü alışveriş yapıldı. Öte yandan, mobilden en çok alışveriş yapılan saat ise 22.00-23.00 saatleri arası oldu.

- "Mobil ticaretin payının, toplam satış içinde yüzde 55'e ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, Türkiye'de internet ve akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte e-ticarette kullanım alışkanlarının değiştiğini belirtti.

Günümüzde geçmişe kıyasla mobilden daha fazla alışveriş yapıldığını belirten Fedar, mobil ticaretin payının, toplam satış içinde yüzde 55'e ulaştığını kaydetti.

Fedar, "Akıllı telefon ile e-ticaret birlikteliği alışverişi her an mümkün kılarak tüketici alışkanlıklarına yön veriyor. Dolayısıyla kullanıcılar, geçmişe kıyasla mobilden çok daha fazla alışveriş yapıyor. 2021 yılında mobil ticaretin tüm e-ticaret içindeki payının yaklaşık yüzde 73 olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fedar, yakın bir gelecekte de gelişmiş ekonomilerde her 5 kişiden 3'ünün online alışveriş için, her 10 kişiden 7'sinin de ödeme yapmak için mobil telefonlarını kullanacağının öngörüldüğünü belirtti.

Alışveriş sayısı ve e-ticarete duyulan güvenin artmasıyla yıllar içinde mobilden satın alınan ürünlerin de değiştiğini belirten Fedar, "2009 yılında mobil uygulamada en çok bilgisayar oyunları, oyun konsolu ve ekran koruyucu gibi ürünler tercih edilirken, 2019 yılına gelindiğinde hızlı tüketim ürünleri arasında yer alan bebek bezinin ilk sıraya yerleştiğini, onu cep telefonu ve kedi & köpek mamasının izlediği görüyoruz." ifadelerini kullandı.