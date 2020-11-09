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Ekonomi GittiGidiyor'da "Kazananlar Günü" yarın başlıyor
Ekonomi

GittiGidiyor'da "Kazananlar Günü" yarın başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:32:27 -
GittiGidiyor'da "Kazananlar Günü" yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, yarın başlatacağı "Kazananlar Günü" kampanyasıyla Kazananlar Kulübü üyelerini, birçok farklı kategoride avantajlı fiyatlarla buluşturacak.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, Kazananlar Kulübü üyesi olmayan GittiGidiyor kullanıcıları, kampanya kapsamında 9,90 liraya kulübe katılabilecek.

Yarın 17.00'de başlayıp 11 Kasım gün sonuna kadar sürecek kampanyada; teknolojiden modaya, anne bebekten süpermarkete, ev dekorasyonundan spor outdoora birçok farklı kategoride avantajlı sepet indirimleri uygulanacak. Ayrıca kullanıcılara, yüksek talep gören belirli ürünlerde gün boyu takip etme ile yakalayabilecekleri sürpriz indirimler de sunulacak.

Fırsatlardan faydalanmak isteyen kullanıcılar, kolayca Kazananlar Kulübü'ne dahil olarak hem indirimlerden hem de ekspres para iadesi ve çağrı merkezinde öncelikli hizmet gibi ayrıcalıklardan yararlanabilecek.

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