  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GittiGidiyor’a Social Media Awards Turkey’den bronz ödül
Aktüel

GittiGidiyor’a Social Media Awards Turkey’den bronz ödül

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar: - “Sosyal ağlar bizim için kullanıcılarımıza ve potansiyel tüketicilerimize ulaştığımız önemli bir iletişim aracı. Aldığımız ödülle de sosyal medya yönetimimizde doğru yolda olduğumuzu görmek bizi mutlu etti”

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:38:53 -
GittiGidiyor’a Social Media Awards Turkey’den bronz ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin öncü e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor, sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği Social Media Awards Turkey 2020’de “Online Alışveriş” kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile bu sene 4'üncüsü düzenlenen, Deloitte Türkiye’nin ise değerlendirme sürecine dahil olduğu Social Media Awards Turkey 2020’de ödül sahipleri açıklandı.

50'den fazla sektörde, toplam 46 binden fazla sosyal medya hesabının performansının ölçümlendiği yarışmada GittiGidiyor “Online Alışveriş” kategorisinin “Genel” alt sektöründe bronz ödül almaya hak kazandı.

Jüri, markaların 1 Mart 2019-1 Mart 2020 tarihleri arasında ilk kez yayınlanan sosyal medya çalışmaları, dijital projeler ve sosyal medya performanslarını değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, şunları kaydetti:

“İnternet ve mobil kullanımındaki artışın, sosyal medyanın yükselişine ivme kattığını görüyoruz. Biz de tüketici davranışlarını yakından takip eden bir platform olarak sosyal medyanın değerini biliyor ve planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Sosyal ağlar bizim için kullanıcılarımıza ve potansiyel tüketicilerimize ulaştığımız önemli bir iletişim aracı. Aldığımız ödülle de sosyal medya yönetimimizde doğru yolda olduğumuzu görmek bizi mutlu etti.”

BoomSonar’ın sosyal medya marka ölçümleme ve puanlama sistemi SocialBrands sıralamalarına dayanan Social Media Awards Turkey’nin kazananları canlı yayınlanan ödül töreniyle açıklandı.

Yarışma Jüri Ödülleri, SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç temel bölüm ve 24 kategoride gerçekleştirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...
Siyaset

İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçe..
Ermenistan'dan skandal Türkiye hamlesi
Dünya

Ermenistan'dan skandal Türkiye hamlesi

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan tokadı yiyen Ermenistan, Suudi Arabistan gibi Türk ürünlerini boykot etme kararı aldı.
Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı
Gündem

Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı

Koronavirüs hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere İzmi̇r, Gazi̇antep, Kahramanmaraş, Eski̇şehi̇r, D..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay