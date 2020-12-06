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Teknoloji GitHub’da 2020’nin en popüler programlama dilleri
Teknoloji

GitHub’da 2020’nin en popüler programlama dilleri

GitHub, 2020 için en popüler programlama dilleri raporunu paylaştı. Rapora göre 2019 ile 2020 listesinde ilk 3 sırada değişiklik olmadı. Ancak 3 sıra birden yükselerek dikkat çeken TypeScript, PHP ve C++ dillerinin sıra kaybetmesine sebep oldu. Öte yandan en popüler diller arasında açık kaynaklı dillerin önde olduğu görülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 10:54:00 -
GitHub’da 2020’nin en popüler programlama dilleri

56 milyon geliştiricinin üye olduğu GitHub, bu alanda öncü platformlardan biri olarak kabul ediliyor. Her sene yayınladığı raporlarla tanınan platform, bu yıl için de raporunu paylaştı. 2008’den beri faaliyette olan platformda, geliştiriciler geliştirdikleri yazılımları paylaşıyor. Böylelikle büyük bir kütüphane kurulmuş oluyor.

2020 için en popüler programlama dilleri

GitHub tarafından paylaşılan raporda JavaScript’in liderliği devam ediyor. 2. sırada ise, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Python bulunuyor. 3.  sırada da iki yıl önce Python ile yer değiştiren Java bulunuyor. 4. sırada ise büyük sıçrayış yapan TypeScript bulunuyor. Bu programlama dili 2019 yılında 7. sıradaydı.

Listede 5. sırada yine C# bulunuyor. Bu programlama dili de geçtiğimiz sene 6. sıradan 5. sıraya yükselmişti. 2020 içinde en popüler programlama dilleri arasında düşüş yaşayan dillerden biri PHP oldu. Geçtiğimiz sene 5. sırada olan PHP, bu sene 6. sırada kendine yer buldu. Bir diğer düşüş yaşanan C++ ise 7. sırada yer buldu. 2019 yılında C++, 6. sıradaydı.

Bu yıl 8. sırada ise C bulunuyor. Geçtiğimiz sene bu programlama dili 9. sırada yer almıştı. Bu yıl 9. sırada ise Shell bulunuyor. Shell de düşen programlama dillerinden biri olarak, geçen seneye göre 1 sıra kaybetti. Listede 10. olarak da son 3 yıldır olduğu gibi Ruby bulunuyor. Ruby, 2015 ve 2018 arasındaki düşüşünü durdurarak 2 yıldır 10. sıraya yerleşmiş durumda.

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