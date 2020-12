GitHub’da 2020’nin en popüler programlama dilleri

56 milyon geliştiricinin üye olduğu GitHub, bu alanda öncü platformlardan biri olarak kabul ediliyor. Her sene yayınladığı raporlarla tanınan platform, bu yıl için de raporunu paylaştı. 2008’den beri faaliyette olan platformda, geliştiriciler geliştirdikleri yazılımları paylaşıyor. Böylelikle büyük bir kütüphane kurulmuş oluyor.

2020 için en popüler programlama dilleri

GitHub tarafından paylaşılan raporda JavaScript’in liderliği devam ediyor. 2. sırada ise, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Python bulunuyor. 3. sırada da iki yıl önce Python ile yer değiştiren Java bulunuyor. 4. sırada ise büyük sıçrayış yapan TypeScript bulunuyor. Bu programlama dili 2019 yılında 7. sıradaydı.

Listede 5. sırada yine C# bulunuyor. Bu programlama dili de geçtiğimiz sene 6. sıradan 5. sıraya yükselmişti. 2020 içinde en popüler programlama dilleri arasında düşüş yaşayan dillerden biri PHP oldu. Geçtiğimiz sene 5. sırada olan PHP, bu sene 6. sırada kendine yer buldu. Bir diğer düşüş yaşanan C++ ise 7. sırada yer buldu. 2019 yılında C++, 6. sıradaydı.

Bu yıl 8. sırada ise C bulunuyor. Geçtiğimiz sene bu programlama dili 9. sırada yer almıştı. Bu yıl 9. sırada ise Shell bulunuyor. Shell de düşen programlama dillerinden biri olarak, geçen seneye göre 1 sıra kaybetti. Listede 10. olarak da son 3 yıldır olduğu gibi Ruby bulunuyor. Ruby, 2015 ve 2018 arasındaki düşüşünü durdurarak 2 yıldır 10. sıraya yerleşmiş durumda.