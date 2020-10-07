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Aktüel Gişe rekortmeni "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" ilk kez televizyon izleyicisiyle buluşacak
Aktüel

Gişe rekortmeni "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" ilk kez televizyon izleyicisiyle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:06:30 -
Gişe rekortmeni "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" ilk kez televizyon izleyicisiyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Yerli ve yabancı animasyon filmleri arasında tüm zamanların gişe rekorunu kıran TRT yapımı "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" televizyonda ilk kez yayınlanacak.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi "Rafadan Tayfa"nın ikinci sinema filmi olan yapım, 11 Ekim saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

Senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu ediniyor.

Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.

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