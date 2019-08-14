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Giroud'dan genç milli ampute futbolcuyla röportaj

- UEFA, Chelsea'nin Fransız futbolcusu Olivier Giroud ile genç milli ampute futbolcu Agit arasındaki röportajı yayınladı

14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:32
Giroud'dan genç milli ampute futbolcuyla röportaj


ANKARA (AA) - UEFA, Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun, genç milli ampute futbolcu Agit ile yaptığı röportajı yayınladı.

UEFA, Liverpoollu defans oyuncusu Virgil van Dijk ile genç milli ampute futbolcu Emirhan arasındaki röportajın ardından Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud ile Emirhan'ın takım arkadaşı Agit arasındaki söyleşiyi de resmi Twitter hesabından videoyla paylaştı.

Maçın oynanacağı Vodafone Park'ta Giroud'nun sorularını yanıtlayan Agit, futbol sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

Futbolcu olmasının ardından etrafındakilerin kendisine karşı bakış açısını değiştirdiğini kaydeden Agit, "Engelli olmak, bir şeyler yapmaya engel değildir. Bir işe gönül verirsen ve seversen, her zaman peşinden koşmalısın ve asla pes etmemelisin." değerlendirmesinde bulundu.

Olivier Giroud ise Agit'e tavsiyelerde bulunarak, "Arkadaşlarınla futbol oynamaktan zevk almaya devam et. Asla pes etme ve kendini geliştirmek için şu üç şeyi asla unutma: Çalış, saygı duy ve tevazu göster." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:32
  1. ampute futbolcu Agit
  2. Chelsea
  3. Olivier Giroud
  4. röportaj

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