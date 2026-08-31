Girne'deki gemi faciasında 8 ölü var... Gemi kaptanının ifadesi ortaya çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise hâlâ arandığı gemi faciası tüm Türkiye'yi yasa boğarken, gemi kaptanının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Kaptanın ifadesi ortaya çıktı.
KENDİSİNİ SAVUNDU
Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.
Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.