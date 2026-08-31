  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ürdün ordusu: Hava sahamızı ihlal eden 8 füze engellendi İran, ABD hava üssünü balistik füzelerle vurdu İran’dan ABD’ye Lark Adası saldırısı sonrası misilleme tehdidi Anketlerde gerileyen Netanyahu’dan Gazze ve İran’a yönelik yeni tehditler Girne-Taşucu seferinde facia: Türkiye arama-kurtarma çalışmalarına katıldı Rusya'dan Türkiye çıkışı: Ne yazık ki şu an gerekli koşullar yok ABD'den Basra Körfezi'nde alçak füze saldırısı! Lark Adası hedef alındı, ölü ve yaralılar var! Batman’daki spor salonu yangınından acı haber! Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti! CHP'li belediyeden Zafer Bayramı'nda hazımsızlık skandalı! Devlete ve millet iradesine açık saygısızlık! YENİ Parti'nin açılışında komedi tufanı! Kimi tuttuğunu şaşıran ilçe başkanı neye hizmet ettiğini ifşa etti!
Gündem Girne'deki gemi faciasında 8 ölü var... Gemi kaptanının ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Girne'deki gemi faciasında 8 ölü var... Gemi kaptanının ifadesi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Girne'deki gemi faciasında 8 ölü var... Gemi kaptanının ifadesi ortaya çıktı

Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise hâlâ arandığı gemi faciası tüm Türkiye'yi yasa boğarken, gemi kaptanının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Kaptanın ifadesi ortaya çıktı.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.

Girne'de alabora olan gemiden çok kötü haber
Girne'de alabora olan gemiden çok kötü haber

Gündem

Girne'de alabora olan gemiden çok kötü haber

İhmal zinciri facia getirdi! Girne'deki gemi felaketinde yolculardan kan donduran iddialar!
İhmal zinciri facia getirdi! Girne'deki gemi felaketinde yolculardan kan donduran iddialar!

Gündem

İhmal zinciri facia getirdi! Girne'deki gemi felaketinde yolculardan kan donduran iddialar!

Girne-Taşucu seferinde facia: Türkiye arama-kurtarma çalışmalarına katıldı
Girne-Taşucu seferinde facia: Türkiye arama-kurtarma çalışmalarına katıldı

Gündem

Girne-Taşucu seferinde facia: Türkiye arama-kurtarma çalışmalarına katıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23