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Gündem Girne’deki facianın acısına yenileri ekleniyor! Denizden çıkarılan ilk cenaze defnedildi
Gündem

Girne’deki facianın acısına yenileri ekleniyor! Denizden çıkarılan ilk cenaze defnedildi

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Girne’deki facianın acısına yenileri ekleniyor! Denizden çıkarılan ilk cenaze defnedildi

Mersin’e hareket eden yolcu gemisinin KKTC’nin Girne kenti açıklarında batmasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında denizden çıkarılan ilk cenaze olan İsmail Kurt, Lefkoşa’da düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi.

KKTC’nin Girne kenti açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisi batığının bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalarda ise 554 metre derinlikten 4’üncü cenazeye ulaşılırken kayıp sayısı 16 düştü.

Facianın batığından çıkarılan İsmail Kurt için Lefkoşa’da cenaze töreni düzenlendi. Kurt’un cenaze namazına KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra çok sayıda bürokrat, yetkili ve aile yakınları katıldı. Lefkoşa’daki camide kılınan cenaze namazının ardından İsmail Kurt’un naaşı toprağa verildi.

TCG ALEMDAR 554 METREDEN 4’ÜNCÜ CENAZEYİ ÇIKARDI

Türk Deniz Kuvvetleri’nin Ana Kurtarma Gemisi TCG Alemdar tarafından sürdürülen çalışmalarda 554 metre derinlikten 4’üncü cenazenin çıkarıldığı bildirildi. Son gelişmelerin ardından denizden çıkarılan cenaze sayısı 4’e ulaşırken, kayıp sayısının 16 olduğu açıklandı.
Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemiler ve hava unsurlarının bölgede arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

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