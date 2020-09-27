Girişimleri sonuçsuz kalan Macron'dan 'ihanet' suçlaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron, Lübnan'da hükümetin kurulmaması ile ilgili, Lübnanlı siyasi güçlerin açık şekilde taahhüdü yerine getirmek istemediği, bu taahhüde ihanet etmeye karar verdiklerini ileri sürdü.

Mustafa Edib görevi iade etti, Macron basın toplantısı düzenledi

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendiren Mustafa Edib, dün görevini iade etmişti. Bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Macron, 1 Eylül tarihinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyarette kendisine verilen 15 gün içinde hükümeti kurma taahhüdünün yerine getirilmediğini söyledi.

Macron'dan Lübnanlı siyasilere suçlamalar

Fransa Cumhurbaşkanı, Lübnanlı siyasi güçlerin açık şekilde taahhüdü yerine getirmek istemedikleri, bu taahhüde ihanet etmeye karar verdikleri, ülkenin genelinin çıkarlarını değil, kendi çıkarlarını önemsedikleri ve ülkeyi yabancı güçlere teslim ettikleri, bir ay kaybedildiği şeklinde iddialarda ve ithamlarda bulundu.

Lübnanlı siyasilerin bu "ihanetin" sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini söyleyen Macron, Fransa'nın Lübnan halkını terk etmeyeceğini ileri sürerek Lübnan ile ilgili ekim ayının sonunda Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası ortaklar ile uluslararası konferansın yapılacağını ve yardımların doğrudan halka ulaşması gerektiğini söyledi.

20 gün içinde toplantı yapılacak

Macron ayrıca, 20 gün içinde de Beyrut'taki şiddetli patlama ile ilgili bir toplantının yapılacağını belirtti.

Emmanuel Macron, Lübnanlı siyasilerin hükümeti kurma hususunda "son şansı" olduğunu öne sürerek 1 Eylül tarihinde oluşturulan yol haritasının geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Macron'a göre en etkili yöntem, siyasilere baskı yapmakmış!

Lübnan'a yaptırım uygulanmasının yararlı olmayacağını, hükümetin kurulması için en etkili yöntemin siyasilere baskı kurmak olduğunu savunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu süreçte İran'ın oynadığı rol hakkında bilgi sahibi olmadığını belirterek, İran ile ABD arasındaki anlaşmazlıkları da çözemediğini kabul etti.

Lübnan'da hükümeti kurma süreci ile ilgili, Hizbullah'ı ilk defa siyasi güç olarak angaje ettiğini belirten Macron, siyasi bir çıkış olmadığına ilişkin bir umudun olmadığını söylemek istemediğini söyledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan sonra hükümet istifa etmişti. Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, 3 haftalık çalışmalarının sonuçsuz kalması ile dün görevi iade etmişti.

Macron'un girişimi sonuçsuz kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise 1 Eylül tarihindeki Beyrut ziyaretinde Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi durumunda ekimde Lübnan'a destek olmak için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını söylemişti.

Macron'dan yaptırım tehditleri

Macron, Beyrut ziyaretini Lübnanlı siyasilere vaat ve yaptırım tehditleriyle sonlandırmıştı. Macron'un Edib hükümeti için belirttiği süre ise 15 Eylül tarihinde sona ermişti.

Lübnanlılara baskı

Fransa, Emmanuel Macron'un girişimini kurtarmak için verilen süre dolmasına rağmen Lübnanlılara baskı yapmaya devam ediyordu.