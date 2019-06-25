0553 313 94 23

Girişimcilik kitlesel fonlamayla öğretilecek

Gaziantep Teknopark ’ta yer alan ARGEX firması mentörlüğünde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisi yürütücülüğünde Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek satış dinamiğinden faydalanarak girişimciliği kitlesel fonlamayla öğren kampanyası başlatılıyor.

25 Haziran 2019 Salı 12:07
Girişimcilik kitlesel fonlamayla öğretilecek

Gaziantep Teknopark ’ta yer alan ARGEX firması mentörlüğünde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisi yürütücülüğünde Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek satış dinamiğinden faydalanarak girişimciliği kitlesel fonlamayla öğren kampanyası başlatılıyor.


Gönüllü kitleden kaynakların oluşturulması anlamını taşıyan “Crowd Sourcing” ifadesinden türetilen ‘Crowd Funding’ yani ‘Kitlesel Fonlama’ sosyal bir ağın üyeleri için önemli bir projeye gereken maddi desteği elde etmek amacıyla ortak sosyal ağın gönüllüğünden güç alarak para toplamak ve kaynakları bir araya getirmektir.


Bu bağlamda etkisi yüksek olması beklenen proje için girişimciliğe merakı olan her kesimden kişi katılabilecek. Başvuru sahibi kişiler ön elemenin ardından prototip geliştirme, web sayfası-sosyal medya geliştirme, reklam-pazarlama, ürün-satış, lojistik, fikri-mülkiyet, gümrük hukuku konu başlıklarıyla ekip oluşturularak yaklaşık iki aylık eğitim sürecine alınacak. Ekiplerin ortak kararı ile oluşan projenin Ekim 2019’da kitlesel fonlama yoluyla tüm dünyada satışa çıkması bekleniyor.


Öte yandan proje için son başvuru tarihi 8 Temmuz 2019 Pazartesi, başvuru adresi ise https://app.projey.com/tto/form/widget/i/pv3AUOc4zy olarak belirlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları katletmek için birbirleriyle yarışıyorlar
    1. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    2. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    3. Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK..
    4. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    5. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    6. Eskişehirspor’da kombine fiyatları..
    7. Komşuları, makinenin başında..
    8. Başkan Altay, Yeni YHT Garı Alt Geçidi..
    9. Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört..
    10. Çorapçı cinayetinin yargılanmasına..
    11. ABD konvoyu Nusaybin’den görüntülendi
    12. Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale..
    13. Meksika, ABD sınırına asker yığdı!
    14. Dış ticaret firmaları donanımlı bir..
    15. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    16. Meke Gölü ve Acı Göl’ün jeopark alanı..
    17. Boşaltılan mahallede tek başına yaşam
    18. Yatağa bağımlı gençten Cumhurbaşkanı..
    19. "İnovasyon ve AR-GE sadece çip üretmek..
    20. Konya Teknik Üniversitesi taban..
    21. Kavga ettiği kayınvalidesini bıçakladı
    22. Girişimcilik kitlesel fonlamayla..
    23. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Ravanchi:..
    24. Kalyon ailesinin acı günü
    25. Çocuklar, yaz tatilinde de Kartallı..
    26. Hatmi çiçeğinin "şifa" yolculuğu
    27. Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı
    28. Babasını öldüren 13 yaşındaki çocuk..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24..
    30. Döviz kurları
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı