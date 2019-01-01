Girişimcilerin iştahını kabartacak destekler

Ekonomi Servisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 yılında 2 milyar 59 milyon liralık destek bütçesi kullandırarak hem tıkanan işletmelere hem de girişimcilere yeni fırsatlar sunacak. Bakanlık, bir taraftan mevcut teşvik sisteminin etkinliği artıracak, bir taraftan da önceliği olan stratejik ve büyük yatırımlara desteğini sürdürecek.

KOBİ’lere 1 milyar 892 bin lira

Türkiye’nin küresel değer zincirinin üst basamaklarına yükselmesini sağlayacak proje bazlı teşviklerden iyi şekilde yararlandırılacak kesim KOBİ’ler olacak. Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 2019 yılında KOBİ’lere 1 milyar 892 milyon lira destek sağlanacak. KOSGEB destek bütçesi başta Stratejik Ürün, KOBi Teknolojik Ürün Yatırım, KOBİ Gelişim ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programları olmak üzere diğer destek programları kapsamında ağırlıklı olarak proje odaklı destekler aracılığıyla KOBİ ve girişimcilere aktarılacak. Kredi Finansman Desteği ile de KOBİ’lerin finansman giderleri karşılanmaya devam edilecek.

4 bin 512 başvuru alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “2018 yılı Kasım sonu itibarıyla destek programları kapsamında KOBİ’lere 1 milyar 761 milyon lira destek sağlandı” dedi. KOSGEB’in 2018 yılında “Stratejik Ürün Destek Programı” ve “Teknoyatırım Destek Programı”nı başlatarak, KOBİ’lere 5 milyon TL’ye kadar destek sunulmasını sağladığını söyleyen Varank, “Yine, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programıyla illerin imalat sanayi sektörleri analiz edilmiş ve her ilin hangi imalat sektörlerinde rekabet avantajına sahip olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda 4 bin 512 proje başvurusu alındı. Projesi kabul edilen KOBİ’ler, üst limiti 1 milyon lira olan destekten yararlanabilecek” dedi.

TÜBİTAK’a 1 milyar 263 milyon 792 bin lira

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 2019 yılı destek bütçesi 1 milyar 263 milyon 792 bin lira olarak belirlendi. Bunun 1 milyar 63.2 milyon lirası Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) Programlarında kullanılacak.

Kalkınma ajanslarına 331 milyon 755 bin lira

Kalkınma ajansları için 2019 yılı bütçesinden tahsis edilen merkezi bütçe payı 331 milyon 755 bin lira olurken, ajansların yerel pay gelirleri ise yaklaşık 270 milyon lira olacak. Kalkınma ajanslarının 2019 yılı destek bütçesi 600 milyon lirayı aşacak. Kalkınma ajansları yeni dönemde daha proaktif roller üstlenerek bölgelerinin kalkınmasında lider kurum rolünü güçlendirecek.

Bu çerçevede ilk adım olarak ajansların bölge planları ve sektörel stratejiler ile uyumlu Sonuç Odaklı Programlar oluşturacak. 2019 yılında GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlıklarına toplam 382 milyon lira kaynak aktarılacak.

Başarı için bir fırsat

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek, desteklerin 2019 yılı ekonomi politikalarında önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekerek, “Bu destekler şirketlerimizin hem zor bir yıl olan 2019’u geçirebilmesi hem de teknolojik açıdan ilerleyebilmeleri için kritik öneme sahip. Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nün kendisine bağlanmasıyla yeni dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019’da sanayi teşviklerini de sağlayacak. Bu yüzden, standart teşviklerin çerçevesinin yenilenmesi kadar 2018 yılında başlatılan stratejik yatırım teşvik programının başarıya ulaştırması da önemli olacak. Kalkınma ajanslarının ve bölge kalkınma idarelerinin daha verimli ve etkin hale getirilmesi de kıt kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayabilir. Bunların ne ölçüde başarılacağını zaman gösterecek” dedi.

Destekler cari açığı azaltır

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, verilen ve verilecek olan teşviklerin markalarımızın ulusallaşma yolunda önemli yol kat etmesinde rol oynadığını belirtti. Uçtan uca yerlilik politikasına da katkısı olan destekleri belirlerken, cari açığa neden olan ürünlerin yerlileştirilmesi politikasının da yerinde olduğunu söyleyen Aydın, “Bu destekler ile cari açık azalacak, istihdam artacak, bölgesel gelişmeler yaşanacak, stratejik ürünlerin sayısı artacak ve ülke ekonomimizde canlanma yaşanacak” diye konuştu.

İşte istenen üretim: Ara malı üretimi artırılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bağlı ve ilgili kuruluşlar hariç 2019 yılında Bakanlık olarak 2 milyar 59 milyon liralık destek bütçesi kullandıracaklarını açıkladı. Varank, 2019 yılı ve sonrası dönemin yüksek katma değerli üretim öncülüğünde büyüme için milat olmasını istediklerini söyledi. Bakan Varank, kalkınma ajanslarının da yeni dönemde daha proaktif roller üstlenerek bölgelerinin kalkınmasında lider kurum rolünü güçlendireceğini vurguladı. 2019 yılında ayrıca ajans destek mekanizmalarının çeşitlendirilmesi amacıyla yeni modellerin hayata geçirileceği bir yıl olacak.

Cazibe merkezlerine 110 milyon lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin rekabet edebilirliklerinin artırılması amacıyla kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin faaliyetleri dışında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nı da yürütüyor.

2008 yılında uygulanmaya başlayan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın temel amacı, görece az gelişmiş bölgelerde, büyüme ve çevrelerine hizmet verme potansiyeli yüksek kent merkezlerinin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırılması ve nihayetinde kalkınmanın çevre merkezlere de yayılarak iç göçün kendi bölgesi içinde tutulması. Program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 427 milyon lira kaynak aktarıldı. 2018 yılında “proje fikri” uygun bulunan projeler için 110 milyon liralık 2018 yılı bütçesinin tamamı kullanılırken, Programın 2019 yılı bütçesi ise 110 milyon 356 bin lira olacak.