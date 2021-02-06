‘Girişimcilere destek vermeye devam edeceğiz’

Küresel askeri harcamaların 2 trilyon dolara ulaştığını dile getiren Varank, dünyada ekonomik güç ve uluslararası arenada söz sahibi olmak için savunma sanayisine yatırım yapmak gerektiğini belirterek, “Savunma sanayi hem milli güvenlik açısından hem de sektörde geliştirilen teknoloji ve tedarik ağı yoluyla ülke ekonomisi açısından bir lokomotif işlevi görüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

5 milyarlık kaynak aktarıldı

Hükümet olarak girişimcilerin savunma sanayi alanındaki fırsatlardan istifade etmeleri için destek vermeye devam edeceklerini belirten Varank, bugüne kadar TÜBİTAK aracılığıyla 813 savunma sanayi projesine 5 milyar liraya yakın kaynak aktardıklarını, KOSGEB aracılığıyla da 2018-2020 döneminde savunma sanayindeki 277 KOBİ’ye 30 milyon liraya yakın destek sağladıklarını bildirdi. Varank, kalkınma ajanslarının da 53 projeye eş finansman desteği verdiğini ifade ederek, firmalar arasında ortak kaynak kullanımını teşvik etmek amacıyla kurulan OSB’lerden söz etti. Savunma ve havacılık sektöründe Türkiye’ye büyük katkı sağlayacak diğer bir OSB’nin bugün Teknokar’ın da dahil olduğu Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB’si olduğunu söyleyen Varank, “Bölgedeki 155 sanayi parselinin 149’u yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Tüm tesisler yatırımcılarla dolduğunda burada 15 bin kişilik ilave istihdam öngörüyoruz.” diye konuştu.

2021’e güçlü başladık

Türkiye’nin gündemini üretim, istihdam ve ihracatta tutmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti: “Tüm dünyanın ekonomik olarak sarsıntı geçirdiği bir yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız. Yeni yatırımlar pandemiye rağmen hız kesmiyor. 2020’de teşvik belgesi düzenlediğimiz sabit yatırım tutarı 2019’un yüzde 25 üzerinde. Tüm öncü göstergeler 2021’e de üretim alanında güçlü bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. İSO İmalat sanayi PMI endeksi ocakta bir önceki aya göre 3,6 puan artış gösterdi. İhracatımız tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırarak yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. İmalat sanayindeki üretimin öncü göstergelerinden OSB’lerdeki elektrik tüketimi ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 daha fazla. İnşallah, ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizin hayata geçmesiyle çok daha iyi bir ivme yakalayacağız.” Bakan Varank, açılış töreni sonrasında fabrikanın üretim ve Ar-Ge merkezlerinde incelemelerde bulundu.