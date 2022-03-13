Girişimcilere 200 bin lira hibe desteği
Teknopark İstanbul’un BİGG Cube Incubation programı için başvurular 30 Mart’a kadar devam edecek.
Program kapsamında inovatif fikirleri ve projeleri olan girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak. BİGG Cube Incubation’la girişimcilere önemli imkânlar tanınıyor. Girişimcilere atölyeler, laboratuarlar açılıyor ayrıca patent ile sergi konusunda yardım ediliyor. Programla gençlere iş fikirlerini geliştirmeleri için eğitim veriliyor, mentorluk hizmeti sunuluyor.