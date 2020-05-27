"Girişimciler için büyük fırsat"

“Genelde öğrencilik döneminde başlayan girişim hikayeleri kuluçka merkezleri ve teknoparkların desteğiyle katlanarak büyüyor ve alanında büyük başarı hikayeleri yazılıyor.” diyen Teknopark İstanbul Genel Müdür Bilal Topçu sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dış dünya ile rekabetin ileri düzeyde devam ettirilebilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlanması için katma değerli ürün ve süreçlerin yaratılması ülkemiz açısından önem taşıyor. Genç girişimcilerimiz de teknolojik atılımlarla Türkiye’yi ileriye taşıma potansiyeline sahipler. Kuluçka merkezlerimiz genç girişimciler için bir fırsat yuvası. Teknopark İstanbul olarak kuluçka merkezimiz Cube Incubation’da bugüne kadar 200’ü aşkın girişimi başarıyla mezun ettik şu an hali hazırda 95’i aşkın girişime ev sahipliği yapıyoruz. Savunma sanayi başta olmak üzere; havacılık/uzay, denizcilik, enerji, sağlık bilimleri gibi kritik alanlarda projeler yürüten girişimcilerimiz ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesine önemli katkılar sunuyor.”

Açıklamasında Cube Incubation’da yer alan başarılı genç girişimcilerden de örnekler veren Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu Haziran 2019’da Cube Incubation’a roket motoru geliştirme projesiyle giren ve Ocak 2020’de TÜBİTAK BİGG desteği alarak kurulan “NOVART Savunma ve Uzay Teknolojileri” adlı girişimin Cube Incubation’da kritik çalışmalar hayata geçirdiğine değiniyor. NOVART Savunma ve Uzay Teknolojileri’nin hikayesi 2015 yılında 3 ortağın İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uzay Mühendisliği okurken Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde faaliyet gösteren PARS Roket Grubuna katılmasıyla başlıyor. PARS’ta bulundukları süre boyunca ABD’de düzenlenen roket mühendisliği yarışmasında dereceler alan ekip 2018 yılında Türkiye’nin ilk hibrit yakıtlı roketini uçurdu ve kurtardı. Teknofest Roket Yarışması’nın yazılmasına da katkı sunan ekip bu süreçte roketler ve roket motorları üzerine yoğun çalışmalar yürüttü. Bu süreçte Havacılık ve Uzay teknolojileri alanında nitelikli şirketlere ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul’da yolları sık sık düşen ekip üyeleri projeleriyle Teknopark İstanbul’un Kuluçka merkezine girdi.

NOVART Savunma ve Uzay Teknolojileri; roket motoru geliştirme ve roket simülasyonu olmak üzere iki ana başlıkta çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Roket motoru geliştirme konusunda, üniversitede üzerinde bolca çalışma imkanı buldukları hibrit roket motorlarının sivil amaçlı roketlerde kullanımı için geliştirme çalışmaları yapan ekip ayrıca kat yakıtlı roket motorları üzerine de çalışma yapıyor. Girişim roket simülasyonu konusunda ise; TÜBİTAK BiGG desteği ile atmosfer içi uçuş yapan, roketlerin tasarımın ve simülasyonunu kapsayan bir program geliştiriyor. Bu program ile kullanıcılar roketlerini kolayca tasarlayabilecek ve birçok bilgisayar programı arasında gidip gelmekten kurtulacaklar. Ekip program piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra roket motoru tasarım eklentileri gibi kapsamlı eklentiler de sunmaya hazırlanıyor.

Tuvis çözümleri ile tekstil sanayicilerinin verimliliği artabilir

Cube Incubation’da yer alan bir diğer başarılı girişim şirketi ise Tuvis. Tekstil endüstrisi kumaş üreticileri için yapay zeka destekli bir görsel kalite kontrol sistemi sunan şirket TÜBİTAK 1512 teşvik programı kapsamında fonlanıyor. Bursalı genç girişimcilerin hayata geçirdiği girişim sanayiciler için ürün kalitesini, kalite kontrol sürecinin verimliliğini ve üretim hızını arttıracak bunun yanı sıra kalitesizlik maliyetlerini de önemli bir ölçüde azaltacak çalışmalar üzerinde yoğunlaşıyor.

Bugüne kadar bir yandan teknolojisini geliştirmeye odaklanırken diğer yandan da önemli hızlandırıcı programları tamamlayan Tuvis; Growth Circuit VC’den erken aşama yatırımı aldı, iki ay süreyle Silikon Vadisi’nde gerçekleşen bir programa davet edilerek eğitim alan girişim döner dönmez de ihracat odaklı kumaş üreticileri ile anlaşmalar sağlayarak saha çalışmalarımızı başlattı. Tekstil endüstrisinin dinamiklerini dünya çapında değiştirmek ve bunun için son hızla çalışmalara devam etmek hedefinde olan Tuvis makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknolojilerini kullanarak geliştirdiği yaklaşımlarla görüntü ve analiz üzerinde çalışıyor. Girişimin görüntünün yanı sıra, numerik veriler ile üretim, satış, lojistik gibi süreçlerin verimlilik ölçümü ve tahminlemesi noktasında da çalışmaları bulunuyor.

2010 - 2019 yılları arasında kurulan teknoloji girişimlerinin %16’sında kadın girişimciler yer alıyor

Türkiye’de kadın girişimci oranlarına da dikkat çeken Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu yapılan araştırmalara göre 2010 - 2019 yılları arasında kurulan teknoloji girişimlerinin yüzde 16’sında kadın girişimcilerin yer aldığını ve Türkiye’nin bu ortalama ile Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Portekiz’den sonra Avrupa’daki en yüksek orana sahip dördüncü ülke olduğunu ifade ediyor. Cube Incubation’da yer alan Hümeyra Ergin de Bilal Topçu’nun örnek gösterdiği genç girişimciler arasında yer alıyor. Ufuk açıcı projeleriyle Cube Incubation’a girmeye hak kazanan Hümeyra Ergin’in girişim hikayesi karanlık korkusuyla başlıyor. Karanlıktan korkanların sayısının da azımsanmayacak oranda olduğunu fark eden genç girişimci özellikle deprem anlarında yaşanan bu paniğin en aza indirilmesini hedefliyor. Kendini ışıktan ve gün ışığından şarj edebilen, karanlık ortamda elektriksiz 8 saat aydınlatma sağlayan zemin kaplama çalışmalarına yoğunlaşan Ergin aynı zamanda elektriksiz gece lambası üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Girişimciliğe genç yaşlarda eğilim yapılan işlerin heyacanını kaybetmemesini sağlıyor

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu; Kuluçka merkezlerine baktıklarında genç girişimcilerin heyecanlarından mutluluk duyduklarını ifade ediyor. Teknopark İstanbul olarak yeni fikri olan herkese kapılarının açık olacağını aktaran Topçu; Cube Incubation’da girişimcilerin; 300 metrekarelik alana kurulu Biyoküp Laboratuvarı’ndan, 100 metrekarelik alana kurulu Temiz Odalar’dan, Post Kuluçka Alanı’ndan ve 400 metrekarelik alana kurulması planlanan Prototipleme Merkezi’nden ücretsiz ya da çok düşük bir maliyet karşılığında yararlanabildiğini dile getiriyor. Kuluçka merkezinde girişimciler; iş planı hazırlama, başarılı sunum teknikleri, pazarlama, finans gibi konularda eğitim ve mentörlük imkânlarından sıfır maliyetle yararlanıyor, mali desteklere ulaşmak noktasında ücretsiz danışmanlık hizmeti alıyor ve yatırımcı buluşmalarından faydalanarak işlerini nasıl büyütecekleri konularında bilgiler alabiliyorlar. Tüm bunların yanında sağlanan yan imkânlarla da ofis alanı, açık çalışma alanları, toplantı odaları, internet ve telefon hizmetlerini ücretsiz karşılayarak 18 ay boyunca yararlanabiliyorlar. Cube Incubation geçen yıl faaliyete geçirdiği Ortak Çalışma Alanı’yla (Co-working) da kuluçka merkezinden başarıyla mezun olan girişimcileri ofis kurana kadar desteklemeye devam ediyor. Kuluçka merkezinden mezun olan girişimciler teknopark firması olarak ticari ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ayrıca kuluçka mezuniyeti sonrası girişimciler; post kuluçka olarak adlandırılan dönemde düşük kira bedeli ödeyerek Teknopark İstanbul’da kalabiliyor.