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Ekonomi Girişimciler dikkat! Devlet, 200 bin TL hibe verecek
Ekonomi

Girişimciler dikkat! Devlet, 200 bin TL hibe verecek

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim; Yaşar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Teknokent iş birliğiyle genç girişimcilere 200 bin lira hibe içeren destek projesi düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 19:52:00 -
Girişimciler dikkat! Devlet, 200 bin TL hibe verecek

Ekonomideki kötü gidişat tüm sektörleri etkilerken genç girişimcilerde yatırım alanları arıyor. Bu kapsamda TÜBİTAK destekleme programı ile genç girişimcilere uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için 200 bin lira hibe desteği veriyor. Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent iş birliği ile uygulanacak olan T-BİGGY, 2020 yeni çağrı dönemi kapsamında iş fikri olan genç girişimcilerini arıyor. Yapılan yeni proje ile binlerce gence ulaşılması hedefleniyor.

Son tarih 4 Aralık

TÜBİTAK bünyesinde 4 Aralık 2020 tarihine kadar programa başvuracak olan girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK’a iletme hususunda girişimcilere destek verilecek. Girişimciler, kabul edildikleri andan itibaren girişimcilik seminerlerine ve eğitimlerine katılma hakkı kazanacak, eğitim programı boyunca profesyonel iş rehberleri desteğinde fikirlerini iş planlarına dönüştürerek TÜBİTAK’tan 200 bin lira tutarındaki hibeyi almak için hazırlanacak.

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve T-BİGGY Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, programın geçtiğimiz iki dönemde 10 projenin toplam 2 milyon TL hibe desteği kazandığını hatırlatarak, T-BİGGY olarak, “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” tematik alanı öncelikli olmak üzere yeni dönem için genç girişimcileri aradıklarını ifade etti.

Kimler başvuru yapabiliyor?

BİGG Destek Programına, herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezuniyetinden en fazla 10 yıl geçmiş lisans, yüksek lisans, doktora mezunları başvurabiliyor. Programa; sürdürülebilir tarım ve beslenme, akıllı ulaşım, ileri imalat ve sanayi 4.0, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam alanlarında yer alan iş fikirleri için başvuru yapılabiliyor. Programa dahil olmak isteyen, bu şartları sağlayan ve daha önce tekno girişim desteği almamış girişimci adayları, T-BİGGY’ye başvurarak hayallerindeki iş fikrini gerçekleştirme imkanı elde edebilecek.

 

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